الوظيف العمومي بسكيكدة يقصي عشرات الملفات

علمت “ آخر ساعة “ من مصادر أن الوظيف العمومي بسكيكدة، أقصى مجموعة من ملفات المترشحين لمسابقة قطاع التربية التي أجريت منذ أيام ، لأسباب مختلفة أهمها عدم مطابقة الشهادة للاختصاص المطلوب ووجود شهادات جامعية، حيث أن المسابقة تشترط شهادة الثالثة ثانوي، ومن المنتظر أن تعلن مديرية التربية لولاية سكيكدة قريبا عن النتائج بعد انتهاء عملية التدقيق والمراقبة من قبل الوظيف العمومي. وكان ألاف الشباب قد تهافتوا على اجتياز الاختبار الشفوي للظفر بمنصب من 66 منصبا التي أعلنت عنها مديرية التربية الخاصة بأعوان المكاتب والإدارات.وقد خصصت مديرية التربية لولاية سكيكدة مراكز الإجراء بعدة دوائر من أجل تقريب المسافة للمترشحين و تخفيف الضغط عن عاصمة الولاية، ما يعني ضرب عصفورين بحجر وهو أمر ايجابي يحسب لمدير التربية واللجنة المنظمة. وشارك في المسابقة عددا معتبرا من الجامعيين الذين تنازلوا عن شهادات الليسانس وحتى الماستر واكتفوا بشهادة النهائي من أجل السماح لهم بالمشاركة تطبيقا لقوانين المسابقة التي تشترط مستوى الثالثة ثانوي، مع إقصاء كل من يثبت دراسته في الجامعة أو امتلاكه لشهادة جامعية ، وبرر مجموعة من الشباب إقدامهم عن التخلي عن مستواهم الجامعي بمعاناتهم من البطالة و عدم تمكنهم من الظفر بمناصب شغل ، جعلهم يتنازلون عن شهاداتهم أملا في الحصول على منصب ولو بمستوى الثالثة ثانوي، كحالة مؤقتة لغاية تمكنهم من الظفر بمنصب وفق شهادتهم الجامعية، واستاء أصحاب المستوى النهائي من مزاحمة الجامعيين لهم ، معتبرين أن المسابقات الموجهة لهم قليلة جدا مقارنة بالجامعيين، ومزاحمتهم لهم تقلل من فرص حصولهم على الوظيفة سيما أن العدد قليل جدا بالنظر لعدد المشاركين. و أشرف على المسابقة مفتشون و مديرو مؤسسات تربوية، أين تنوعت أسئلتهم بين مفهوم العمل الإداري وحقوق وواجبات الموظف، إضافة إلى السؤال عن خبرة المترشح ، وعمله بالإدارات العامة أو الخاصة خاصة العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل.

حياة بودينار