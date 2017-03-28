مصالح الضرائب تفتح أبوابها في العطلة لاقتناء قسيمة السيارات





و. هـ

تشهد مصالح الضرائب عبر كامل التراب الوطني في الأيام الأخيرة إقبالا كبيرا من أصحاب المركبات لاقتناء قسيمة السيارات التي حددت المديرية العامة للضرائب نهاية شهر مارس آخر أجل لاقتنائها. حيث قامت “آخر ساعة” بجولة بين قباضات الضرائب ومكاتب البريد بمدينة عنابة أين وقفت على الإقبال الكبير من أصحاب المركبات لاقتناء القسيمة، وهو ما شكل ضغطا كبيرا على المصالح المذكورة باعتبار أن أغلب الأشخاص انتظروا حتى اقتراب المهلة من نهايتها من أجل السعي لاقتناء القسيمة التي افتتح الباب لاقتنائها مطلع شهر مارس الجاري أين لم تشهد مصالح الضرائب إقبالا كبيرا، هذا كما وقفت “آخر ساعة” على عدم توفر قسيمة 1000 دينار في أغلب مكاتب البريد التي تتوفر فيها قسيمة 3000 و4000 دينار فقط، ما زاد من الضغط على القباضات التي توافد عليها أمس العشرات من طالبي اقتناء القسيمة الذين اصطفوا في طوابير طويلة وهو المشهد الذي من الممكن تكرره في ما تبقى من أيام الأسبوع وبهذا الخصوص ولتمكين أصحاب المركبات من اقتناء السيارة فإن مصالح الضرائب ستفتح أبوابها هذا السبت الموافق للفاتح من شهر أفريل الذي سيكون آخر أجل لاقتناء القسيمة، في الوقت الذي أكد فيه أحد أعوان الضرائب لـ “آخر ساعة” بأن هذه الأخيرة فتحت أبوابها استثناء أيام السبت طوال شهر مارس، غير أن الإقبال خلالها كان ضعيفا جدا، هذا وكل من يتأخر في القيام بذلك سيجد نفسه معرضا لغرامة مالية تصل إلى 50 بالمائة من قيمة القسيمة إذا تقدم طوعا لمصالح الضرائب لاقتنائها بعد الآجال وتصل إلى 100 بالمائة في حال ضبط من قبل مصالح الأمن أو الدرك، وما تجدر الإشارة إليه أن قيمة القسيمة تحدد وفق نوعية السيارة وقوة محركها وسنة بدء تشغيلها.