محمد عيسى يصف نشاط الأحمدية في الجزائر بالعمل المخابراتي





كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى عن التحضير لمشروع قانون خاص لحماية الجزائريين من الانحراف النحلي و المذهبي وقال عيسى إن الجزائر التي تكفل حرية المعتقد و ممارسة الشعائر الدينية يتعين أن يكون لها نصوصا تشريعية تصون وحدة وصف أبناءها وتفوت الفرصة على من يريدون تقسيم الإسلام إلى مذاهب و نحل.

وحيد هاني

وأشار محمد عيسى إلى أنه عندما يتحول المذهب إلى محاولات لبث الكراهية ونشر الضغينة والتهجم على المقدسات كالمصحف والسنة و الصحابة والتبشير الديني والإقدام على تنظيم إفطار جماعي في شهر رمضان مثلا يستوجب على الدولة التصدي لهذه المجموعات التي تتبنى هذه الأفكار الهدامة والتي لها ولاءات خارجية، وتحدث الوزير في هذا السياق عن استحداث مرصد وطني لحماية المرجعية الدينية الوطنية قريبا وهو تجربة محمودة تتمثل في إشراك نخبة من المفكرين من أسرة المساجد والشؤون الدينية والأوقاف وعلوم الاجتماع ووسائل الإعلام والساسة، تناقش موضوعات لإجهاض أسس فكرية للتطرف الديني و تكون حصنا منيعا للجزائريين من كل محاولات التهديم الفكري و التشدد الديني وهو بمثابة جهاز مكمل لأجهزة الأمن حسب المتحدث هدفه استعادة معالم المرجعية الدينية الوطنية مقللا هنا من خطورة نشاط الطائفة الأحمدية في الجزائر واصفا إياه بالمخابراتي، ولدى نزوله ضيفا على الإذاعة أثار عيسى مسألة تحقيق شراكة أوسع لحماية الأمن الفكري عبر المساجد في ديار المهجر خاصة في فرنسا قائمة على استيعاب مقاربة راشدة قوامها تكوين الأئمة في اللغة الفرنسية والاندماج في المجتمع الفرنسي مع المحافظة على القيم التي يؤمن بها الإسلام و هي مقاربة وصفها الوزير بالناجحة على اعتبار ان أئمتنا يسجلون كأحسن الأئمة من حيث التكوين و الوعي و المشاركة مع المنتخبين المحليين هناك، وغداة إجراء القرعة الخاصة بموسم الحج لموسم 2017 أكد وزير القطاع أن حج الكرامة هذا الموسم يرسم ملامحه بمبالغ معقولة، فالحكومة قامت ما بوسعها حتى لا تتجاوز تكلفة الحج 50 مليون سنتيم مضيفا أنه و بفضل قوة المفاوض الجزائري تم الاتفاق على تخفيض قيمة الإيجار إلى الثلث وهو الحال بالنسبة لنقل الحجاج بحافلات جديدة كما أوضح الوزير أن الحاج الجزائري سيحظى في عرفات بإقامة مميزة حيث سيقيم في خيم حديثة مجهزة بمكيفات وفضاءات للصلاة والتوجيه والراحة، وشدد في هذا الصدد بأن تعليمات صارمة أعطيت لممثلي ال53 وكالة سياحية لتقديم خدمات إضافية و ذات نوعية عالية ترقى لتطلعات الحاج الجزائري، وبخصوص التدابير التي ستتخذ في حق المواطنين الذين سجلوا أنفسهم لعديد المرات ولم يفوزوا في القرعة أشار عيسى إلى أن عددهم كبير وقد تم رفع تقرير للوزير الأول قصد إيجاد آلية تمكن هؤلاء من أداء مناسك الحج ونحن في انتظار القرار.