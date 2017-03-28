«الجزائر تريد إصلاحا للجامعة العربية على غرار الإتحاد الأفريقي»





وحيد هاني

استضافت إذاعة الجزائر الدولية، أمس، وزير الشؤون المغاربية والأفريقية وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل للحديث عن القمة العربية 28 المقررة، غدا الأربعاء، بعمان الأردنية، في البداية، أشار مساهل إلى أن القمة العربية تأتي في ظرف خاص يعيشه العالم العربي يميزه، كما قال، «سلسلة من النزاعات» والتعرض» لضغوطات الإرهاب الذي لم تمنح له الوسائل الكافية والضرورية لمكافحته»، يشار إلى أن ذات الوزير أكد على طرح الجزائر لفكرة إصلاح الجامعة العربية في تصريح خص به القناة الأولى، وأضاف: «محتوى هذا الإصلاح يتم دراسته حاليا من قبل فوج عمل، وذلك غداة اجتماع مجلس وزراء الجامعة في القاهرة ليكون جاهزا أمام مجلس وزراء الخارجية»، مشيرا إلى أن الجزائر ستقدم مساهمتها، وذلك بالنظر للتغيرات التي عانينا منها في إطار الاتحاد الأفريقي الذي باشر، حسبه، إصلاحات عميقة تميزت بإجراء مراجعة شاملة لعمل الإتحاد الأفريقي، وهو ما أعطى نتائجه على حد تعبيره، من جهة أخرى أكد وزير الشؤون المغاربية والأفريقية وجامعة الدول العربية أن القارة الإفريقية التي عانت من قبل الكثير من المشكلات أصبحت اليوم تتحدث بصوت واحد في الأمم المتحدة «هذا نوع من الإصلاح الذي نريده لجامعة الدول العربية».