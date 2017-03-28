سكان حي 500 مسكن بسيدي عمار يقطعون الطريق





أقدم نهار أمس العشرات من سكان حي 500 مسكن بسيدي عمار على قطع الطريق المحاذي لمقر البلدية احتجاجا منهم على تأخر السلطات في حل المشكل الذي يعانون منه لأزيد من سنة والمتمثل في هشاشة سلالم عمارتهم التي انخفض مستواها بحوالي خمس سنتيمترات عن المستوى الطبيعي الذي تشهده باقي العمارات الأخرى، ويتعلق الأمر بالعمارة رقم 12 بحي 500 مسكن الذي يقطنون فيه بحيث باتوا يعيشون في خوف رهيب من الصعود إلى منازلهم والنزول منها في ظل هشاشة السلالم التي من المحتمل أن تنهار في أي لحظة إن لم تتدخل السلطات الوصية للقيام بالإجراءات القانونية تفاديا لوقوع كارثة حقيقية لا يحمد عقباها، خاصة وأن الأمر قد سبق وأن حدث العام الماضي بالعمارة التي تبعد عنهم بأمتار قليلة حين انهارت سلالمها وخلفت هلعا كبيرا وسط السكان الذين أصبحوا يخشون أن تتكرر الحادثة معهم وهو ما جعلهم يتجمهرون أمام مقر بلدية سيدي عمار لليوم الثاني على التوالي قبل أن يقرروا مساء أمس غلق الطريق باستعمال الحجارة والإطارات المطاطية للعجلات وهو ما خلق فوضى كبيرة واختناقا مروريا بالمكان، ومن جهة أخرى فقد كشف المحتجون لـ»آخر ساعة» بأنهم سيصعدون من لهجتهم في حال عدم تدخل السلطات المعنية في أقرب الآجال لتخليصهم من الكابوس الذي يعيشونه، خاصة وأنهم قد تلقوا وعودا سابقة بإعادة تهيئة وترميم عمارتهم ولكنها ذهبت مهب الريح، ليضيفوا لنا بأنهم قد نقلوا صباح أمس انشغالاتهم إلى رئيس دائرة الحجار التي ذكرت لهم بأن المشكل يخص مديرية الترقية والتسيير العقاري «الأوبيجيي» ولا يخص مصالح الدائرة حسب تصريحاتهم، ليبقى هؤلاء المحتجون ينتظرون تدخل السلطات المعنية للنظر في هاجسهم الذي أرقهم كثيرا.

وليد سبتي