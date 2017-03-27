“اللحوم البرازيلية المستوردة تحت مجهر مخابر وزارة الفلاحة”





عادل أمين

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية”عبد السلام شلغوم” أمس الأحد أن 24 ألف طن من اللحوم المستوردة من البرازيل تخضع لمخابر مراقبة تابعة للوزارة للتأكد من مدى سلامتها من أي مخاطر صحية بعد الفضيحة الأخيرة التي تورط فيها مصدرين من البرازيل.على هامش الندوة التي تناولت برنامج اليوم الوطني الإعلامي حول التأمين على الأشخاص لفائدة مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات بفندق الشيراطون بالجزائر العاصمة كما أكد الوزير شلغوم تلقي الوزارة برقية من البرازيل تؤكد أن 4 مصدرين هم من كانوا وراء فضيحة اللحوم الفاسدة التي يعيشها البلد منذ أيام مضيفا أن المصدرين الأربعة المعنيون بالأمر لا تربطهم أي تعاملات تجارية مع الجزائر.وكانت السفارة البرازيلية بالجزائر قد أكدت بأن الشركات البرازلية المتورطة في فضيحة اللحوم الفاسدة لم ترسل أي شحنة إلى الجزائر طوال ستين يوما الماضية. وطمأنت المستهلك الجزائري بأنه لا توجد 21 شركة مصدرة متورطة في هذه المخالفات ثلاثة منها تم تعليق نشاطها فيما يجري إعادة تفتيشهم للتحقق من مطابقة المنتجات. وقالت السفارة وعلاوة على ذلك تم تعليق تراخيص التصدير الممنوحة لهذه الوحدات كإجراء وقائي.