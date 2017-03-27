مؤسسة أس جي أس تطلق مشروعا جديدا في الجزائر بتكلفة تفوق 3 ملايير سنتيم

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كشفت أمس مؤسسة أس جي أس «SGS» عن إطلاق نشاطها المتمحور أساسا في استكشاف وإنتاج النفط والغاز بالجزائر، كما أعلنت كذلك عن إنشاء مخبر جديد يكرس لإعداد التقارير عن طريق التحليل المسمى «PVT» لدراسة كل من الضغط والحجم إَضافة إلى درجة الحرارة مع وضع خصائص السوائل النفطية داخل المكمن وهذا لتحليل سوائل خزانات النفط الباطنية بحاسي مسعود، ولقد خصص لهذا الاستثمار المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ قريبا غلافا ماليا قدر بأزيد من 3 ملايير سنتيم وهو ما بإمكانه أن يخلق الكثير من فرص العمل والتكوين للموارد البشرية في التخصصات الجديدة لمواكبة مسار التحول التكنولوجي، ومن جهة ثانية فقد كشف أنيس داوي المدير العام لمؤسسة أس جي أس الجزائر خلال حضوره للصالون الدولي بوهران حول صناعة البترول والغاز في شمال إفريقيا «ناباك 2017» أن هذا الاستثمار سيسمح لمؤسسة SGS بتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال الفحص والتحقق إلى جانب الاختبار والاعتماد، كما أوضح بأن هذا ما سيزيد من تميزها عن منافسيها سواء في الجزائر أو في العالم ليؤكد في الأخير سعيها على توسيع نطاق خدماتها المقدمة لعملائها بهدف تحسين جودة وسلامة مشاريعهم المقدمة لتنويع خدماتها في القطاعات التي تعمل فيها على غرار قطاع المناجم و البيئة والفلاحة وغيرها.

وليد سبتي