عمال الشركة الإفريقية للزجاج بجيجل يقيمون وقفة احتجاجية

أقام عمال الشركة الإفريقية للزجاج بجيجل والتي تتخذ من المنطقة الصناعية بالطاهير مقرا لها أمس وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها بالاعتراف بفرعهم النقابي وضرورة فتح الإدارة لأبواب الحوار مع ممثلي العمال بعد سنة من تجديد الفرع النقابي لهذه المؤسسة الرائدة في صناعة مختلف أنواع الزجاج .وتوقف عشرات العمال صبيحة أمس عن العمل بمقر المؤسسة المذكورة استجابة لهذه الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها عدد كبير من العمال وأعضاء الفرع النقابي وهي الوقفة التي رفع خلالها العمال جملة من المطالب وفي مقدمتها الاعتراف بالفرع النقابي للمؤسسة وفتح الإدارة لأبواب الحوار معه بعد مرور سنة على تنصيبه ، كما رفع العمال المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية مطالب مهنية أخرى في مقدمتها تسديد أجورهم العالقة حيث لم يتحصلوا حسبهم على أجرتي الشهرين الأخيرين وهو ما تسبب في المساس بوضعهم الاجتماعي خصوصا وأن أغلبهم أرباب لعائلات كثيرة العدد . وكان ملف الفرع النقابي للشركة الإفريقية للزجاج قد حظي بمتابعة خاصة من قبل مسؤول نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين بجيجل حيث سبق وأن توعد هذا الأخير قبل أسابيع قليلة بتسليط الضوء على هذا الملف وإجبار مدير مؤسسة “ أفريكا فار” وهو الاسم المختصر لشركة الزجاج على الاعتراف بهذا الفرع ملوحا بعقوبات قد تطال هذا الأخير في حال مواصلته لسياسة التجاهل تجاه نقابيي المؤسسة المذكورة .

م.مسعود