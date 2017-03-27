القضاء على أمير” داعش” بجبل الوحش بقسنطينة





يواصل الجيش الوطني الشعبي تنفيذ مهامه بإصرار وحزم مما مكنه من تحقيق نتائج إيجابية في الميدان من خلال القضاء على عدد كبير من الإرهابيين والمجرمين واسترجاع كميات معتبرة من الأسلحة الحربية والذخائر.

عادل أمين

وخلال عملية نوعية جديدة نجحت مفرزة للجيش الوطني الشعبي في القضاء على إرهابيين اثنين اثر كمين محكم نفذ بجبل الوحش بقسنطينة . أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس الأحد أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات وعلى إثر كمين محكم نفذ بمنطقة جبل الوحش بقسنطينة حيث قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مساء ال 25 مارس 2017 على إرهابيين (02) إثنين.ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي الخطير المبحوث عنه المدعو “ل. نور الدين” المكنى “أبو الهمام” الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008 وكان وراء العديد من العمليات الاجرامية بالمنطقة وكذا مرافقه المسمى “ ف. بلال” يضيف البيان. وخلال هذه العملية تم أيضا استرجاع مسدس آلي من نوع بيريطا وكمية من الذخيرة. وتأتي هذه العملية النوعية لتؤكد الجهود الحثيثة لقوات الجيش الوطني الشعبي في التعقب والبحث عن بقايا الفلول الإرهابية والقضاء على المجرمين عبر ربوع البلاد وتطهيرها من دنسهم وبسط الأمن والسكينة في أوساط المواطنين. وذكرت مصادر (متطابقة) أن العملية سمحت باسترجاع سلاح الشرطي المغتال في مطعم بقسنطينة أكتوبر الماضي حيث كان بحوزة الإرهابي المقضي عليه المدعو لعويرة نور الدين المكنى”أبو الهمام” زعيم كتيبة الغرباء التي تعتبر فرعا لتنظيم “داعش” ينشط بالجزائر وكان تنظيم “داعش” الارهابي قد تبنى المحاولة الفاشلة لتفجير محافظة الشرطة الرئيسية بقسنطينة عن طريق حزام ناسف بتاريخ 26 فيفري المنصرم .والجدير بالإشارة أن قوات الجيش الوطني الشعبي قد تمكنت من تحييد 350 إرهابيا خلال السنة الماضية 2016 حيث قضت على 125 إرهابيا .