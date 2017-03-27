«إحصاء 225 منطقة توسع سياحي و140 مخططا للتهيئة بالجزائر»





أفاد المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة « ندري نور الدين « بأن مصالحه تعمل على توجيه واختيار المناطق الموجهة للنشاط الإستثماري لتعزيز قطاع السياحة بمختلف الولايات والتي تتوفر كل ولاية منها على خصوصية خاصة لاستقطاب السواح وإنعاش السياحة الداخلية بالجزائر حيث أكد المتحدث بأن الوزارة الوصية قد صادقت على 1600 مشروع سياحي يدخل في إطار دراسات ملفات تخص البناء بحسب المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية حيث أنه خلال السنة الجارية تم إحصاء ما يقارب 225 منطقة للتوسع السياحي والتي ستدخل حيز التهيئة بعد تفعيل العمل الخاص بها حيث يوجد 140 مخططا لتهيئة السياحة وهو في طور الدراسة وسيكون في آفاق 2018 وأما بخصوص مناطق التوسع السياحي في الجزائر فقد تم المصادقة على 34 مخططا للتهيئة السياحية لتنظيم العقار والحد من الفوضى وكما أن هناك 225 منطقة توسع سياحي تتربع على 56 ألف هكتار موزعة في أغلبها على 13 منطقة بالعاصمة و21 بتيبازة و 18 بمنطقة جيجل و 9 مناطق بوهران و 5 مناطق بعنابة منها شطايبي وواد بقرات وسيدي سالم والكورنيش وقد جاءت هذه التصريحات على هامش الصالون الدولي للسياحة عنابة سياحة 2017 في طبعته الأولى الذي إنطلق أول أمس وسيدوم إلى غاية 28 مارس الجاري بمشاركة 6 دول عربية منها تونس الشقيقة والسعودية ودبي ومصر وتركيا إلى جانب وكالات سياحية جزائرية والفنادق هذا وقد لقي المعرض اقبالا كبيرا من طرف الزوار للتعرف على العروض والخدمات التي يقدمها العارضون في مجال السياحة والفندقة إلى جانب العروض المغرية لفائدة العائلات في العطل وكما أن الهدف من هذه التظاهرة هو ابراز المعالم السياحية لولاية عنابة كما يعد فرصة لتبادل الخبرات بين الوكالات الجزائرية والأجنبية المشاركة من باقي الدول مع امكانية ابرام اتفاقيات عمل.

حورية فارح