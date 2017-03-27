اتصالات الجزائر تربط 39 ملحقا إداريا بالألياف البصرية بعنابة





قامت المديرية العملية لاتصالات الجزائر بعنابة بربط 39 ملحقا بلديا في الولاية بالألياف البصرية و تعتبر هذه العملية كجزء من تحقيق البرنامج الوطني التي وضعته وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويأتي هذا في إطار مواصلة المديرية العملية لاتصالات الجزائر بعنابة لمجهوداتها الرامية لتقريب الإدارة من المواطن، من خلال العمل على ربط البلديات وملحقاتها الإدارية بالألياف البصرية التي تتيح نقل البيانات والمعلومات بسهولة وفي الوقت الحقيقي، ما يمكن مواطني الولاية من طلب والحصول على وثائق الحالة المدنية من أقرب ملحقة إدارية إليهم. دون اللجوء إلى الدوائر التابعين لها ،وقد قامت المديرية بتجنيد كل الموارد البشرية والمادية من أجل إنهاء المشروع في أقرب الآجال وقد تم ربط ملحقات البلديات بالألياف البصرية على مسافة 238 كلم منذ بداية العملية .من جانب آخر تعكف اتصالات الجزائر منذ سنوات على إعادة عصرنة الشبكة التحتية للهاتف والأنترنت بحيث يتم تغيير الشبكة النحاسية واستبدالها بشبكة الألياف البصرية التي ستقضي مستقبلا على كل التعطيلات الهاتفية وتحسن من سرعة تدفق الأنترنت، وحاليا شبكة الألياف البصرية تمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب بعين قزام ومن أقصى حدود ولاية الطارف إلى أقصى حدود ولاية تلمسان، ناهيك عن تواجدها بكل ولايات الوطن وهي إمكانيات ضخمة تناهز إمكانيات قارة بأكملها نظر لشساعة وطننا ، لكن رغم كل هذه الظروف، إلا أن اتصالات الجزائر قامت بإنجاز هذا المشروع وأعطت بذلك دفعة قوية لقطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال ولكل القطاعات الأخرى التي أصبحت تعتمد على التكنولوجيا في كل تعاملاتها.وبلغة الأرقام فإن اتصالات الجزائر تتواجد في 48 ولاية وشبكتها التحتية تتمركز بكل منطقة سواء تعلق الأمر بالمناطق الحضرية الكبرى أو المناطق السكنية النائية أو حتى أبعد نقطة في الجبال وعلى الحدود، وبدون الشبكة التحتية لهذه المؤسسة فإنه لا وجود لمعنى تطور تكنولوجيات الاتصال، حيث وضعت الثقة في هذه المؤسسة من طرف أعلى هيئة في الدولة إلى غاية كل المتعاملين الاقتصاديين والمواطن الجزائري الذي ما يزال ينتظر الكثير من هذه الشركة.

صالح. ب