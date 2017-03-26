مسابقة توظيف الأساتذة أواخر جوان المقبل





عدد المناصب المفتوحة لهذه المسابقة “ لم يحدد بعد”

عادل أمين

أعلنت وزيرة التربية الوطنية “نورية بن غبريت” عن تاريخ إجراء مسابقة توظيف الأساتذة والتي من المقرر أن تكون في أواخر شهر جوان المقبل. وأوضحت الوزيرة “ بن غبريت” أمس السبت على هامش ملتقى دولي حول إعداد الأطالس والخرائط المدرسية أن مسابقة توظيف الأساتذة ستنظم في أواخر شهر جوان المقبل وستمس كل المواد في الأطوار التعليمية الثلاث (ابتدائي متوسط و ثانوي) و ليس أساتذة مادتي الفيزياء و الرياضيات كما كان مقررا في السابق. و أبرزت الوزيرة أن عدد المناصب المفتوحة لهذه المسابقة “ لم يحدد بعد” مؤكدة أن الوزارة ستواصل استغلال القوائم الاحتياطية في التوظيف إلى جانب الاعتماد على هذه المسابقة و أضافت أن قطاعها سيعتمد على نظرة شاملة في تحديد المناصب بحيث سيتم إدراج المناصب الشاغرة بعد استفادة أصحابها من التقاعد في عملية التوظيف.والجدير بالإشارة أن متخرجي الجامعة والمعاهد كانوا قد طالبوا وزيرة التربية الوطنية بالكشف عن تاريخ إجراء مسابقة التوظيف للسنة الدراسية المقبلة والكف عن سياسة الاعتماد على القوائم الاحتياطية في سد العجز المسجل في العديد من المواد التعليمية بمختلف الأطوار الثلاثة . يذكر أن قطاع التربية سجل عجزا كبيرا هذه السنة الدراسية بسبب قانون التقاعد الجديد الأمر الذي دفع بالآلاف من الأساتذة وعمال القطاع إلى إيداع ملفات التقاعد النسبي قبل انتهاء الآجال المحددة لدخول قانون التقاعد الجديد حيز التنفيذ.