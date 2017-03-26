أسعار المركبات المستعملة ستشتعل “نار”





عادل أمين

صدم وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر من الأخبار التي تداولت أمس السبت عن وجود توجه حكومي لتخفيض حصتهم من استيراد السيارات للسنة الجارية 2017 إلى 30 ألف مركبة خلافا لكل التوقعات بعدما كانوا يعولون على “كوطة” اكبر تصل إلى 50 ألف سيارة تلبي جزء من الطلبات الكبيرة للمواطنين الراغبين في شراء مختلف الماركات العالمية القادمة من الدول الأسيوية والأوربية وهدا في انتظار تأكيد رسمي أو نفي لهذه المعلومات من طرف وزارة التجارة. وحسب ما نشرته مواقع إعلامية على غرار موقع “كل شيء عن الجزائر” فإن اللجنة الوزارية المشتركة قد حددت حصة وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر بـ 30 ألف مركبة يمكن استيرادها في غضون 2017 مسجلة بذلك انخفاضا كبيرا عن تلك التي كان يتوقعها المتعاملون بـ 50 ألف مركبة.وبحسب ذات المصدر فإن الحكومة قدرت احتياجات السوق خلال 2017 بـ 100 ألف سيارة حيث تعوّل على إغراق السوق الجزائرية بحوالي 70 ألف سيارة مركبة محليا تُضاف لـ 30 ألف سيارة المسموح باستيرادها من الخارج من جهتها ستواصل أسعار السيارات المستعملة في الارتفاع مع تخفيض “كوطة” السنة الجارية من السيارات المستوردة والجدير بالإشارة أن اللجنة الوزارية المشتركة كانت قد أعلنت أواخر السنة الماضية 2016 عن تسليم 40 رخصة استيراد السيارات لوكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر كما تم الإفراج عن الأرقام الرسمية لعدد السيارات التي يسمح لكل وكيل باستيرادها من جهتها تراجعت فاتورة واردات السيارات إلى 691 مليون دولار (47.484 سيارة مستوردة) خلال السداسي الأول لـ 2016 مقابل 129ر2 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 (180.082 ) سيارة