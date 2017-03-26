إجراء القرعة لـ 12 قائمة انتخابية في عنابة

أشرفت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على عملية القرعة للقوائم الانتخابية الـ 12 التي أعلن رسميا دخولها المعترك الانتخابي المقبل ودلك بحضور ممثلي الأحزاب والتكتلات والقوائم الحرة يوم الخميس المنصرم بمقر الهيئة بمديرية الفلاحة .عملية القرعة شملت ترتيب القوائم في الخانات الانتخابية التي سيتم تثبيتها في الأماكن التي خصصتها البلديات لفائدة المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة في الـ 4 ماي المقبل وفي هذا الصدد عاد الترتيب الأول (1) للقائمة الحرة الاتحاد والتحدي (2) حزب جبهة التحرير الوطني (3) اتحاد النهضة والعدالة والبناء (4) الحركة الشعبية الجزائرية (5) حزب العمال (6) منبر جزائر الغد (7) حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” (8) القائمة الحرة الأوفياء لبونة (9) تحالف حمس التغيير (10) التجمع الوطني الديمقراطي (11) حركة الوفاق الوطني (12) جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس”. بالإضافة إلى دلك تم توزيع التدخلات عبر أمواج إذاعة عنابة أيام الحملة الانتخابية حيث خصص للحصص 05 دقائق وكذلك موائد مستديرة لمترشحي القوائم الانتخابية وإجراء بورتري للنساء المترشحات متصدرات القوائم في السياق ذاته سيتم اليوم الأحد إجراء عملية توزيع القاعات على الأحزاب والقوائم الحرة والتكتلات الحزبية التي سيتم تنشيط الحملة الانتخابية بها وذلك عن طريق عملية القرعة.

عادل أمين