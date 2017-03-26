تنظيم عملية القرعة المتعلقة بالترقيم الوطني لورقة التصويت





انطلقت أمس عملية القرعة المتعلقة بالترقيم الوطني الموحد لفائدة الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي القادم بمقر المداومة الولائية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لولاية الجزائر بحضور قادة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي أو من يمثلهم.و أوضح موسى يعقوب نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات قائلا إنه تم دعوة كل الأحزاب التي تشارك في العملية الانتخابية لــ 4 ماي و التي يحضرها المعنيون بالقوائم و تكون علانية.و أضاف ذات المتحدث أن هذا الترقيم يخص ورقة التصويت فقط أما بالنسبة لقوائم الأحرار فـإن الإدارة هي التي تقدم هذه الأرقام لكن على شكل حروف أبجدية تسلم للقوائم حسب تاريخ الإيداع هذا و تسارعت وتيرة التحضيرات الخاصة بالتشريعيات قبل أيام من انطلاق الحملة الانتخابية المقررة في 9 أفريل القادم و ذلك بإجراء القرعة الخاصة بتحديد أماكن الإشهار و ترتيب أوراق القوائم الانتخابية داخل مكاتب الاقتراع و ترتيب القوائم على لوحات الإشهار. من جانبه أفاد رئيس المداومة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لولاية بجاية سعيد عميور قائلا قمنا بتوزيع أرقام حول لافتات الإشهار و كذا توزيع و ترتيب الأوراق داخل مكاتب التصويت من 1 إلى 18 و توزيع الحيز الزماني للتدخل على أثير الإذاعة من بجاية.

عادل أمين