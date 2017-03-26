اكتشاف مخبأ للأسلحة إثر عمليتي بحث وتمشيط بتيزي وزو

كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أول أمس الجمعة بمنطقة آيت مسلاين بتيزي وزو/ن.ع.1 مخبأ للأسلحة يحوي مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف (PMAK) وقنبلتين يدويتين تقليديتي الصنع ومخزنا للذخيرة خاص بالرشاش الثقيل من نوع (FMPK) بالإضافة إلى مواد غذائية وكمية كبيرة من الأدوية، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.وأوضح البيان أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة آيت مسلاين بتيزي وزو/ن.ع.1 كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم 24 مارس 2017 مخبأ للأسلحة يحوي : مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف (PMAK) وقنبلتين (02) يدويتين تقليديتي الصنع ومخزنا (01) للذخيرة خاص بالرشاش الثقيل من نوع (FMPK) بالإضافة إلى مواد غذائية وكمية كبيرة من الأدوية”. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي -حسب ذات المصدر- “بكل من تمنراست وعين قزام/ن.ع.6 خمسة (05) مهربين وحجزت مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(04) أجهزة كشف عن المعادن و مطرقتي (02) ضغط ومولدين (02) كهربائيين وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية”.