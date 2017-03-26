إقبال كبير من الجزائريين على اقتناء الموز والثوم التونسي





أقدم العديد من المواطنين بالولايات الشرقية وخاصة من ولاية الطارف وعنابة على اقتناء الموز والثوم من تونس بسبب ارتفاع الأسعار بالجزائر مقارنة بسعره في الأسواق التونسية ، بعد أن تجاوز سعر الموز 700دج والثوم 1700دج في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر.

صالح. ب

مقارنة بتدني الأسعار بتونس حيث يبلغ سعر الموز مابين 220 و 250 دينار بالعملة الجزائرية أما الثوم فبلغ سعره 900 بالدينار الجزائري ،وعلى العموم فإن سنة 2017، لم تكن وردية كما حلم بها الجزائريون، كما لم تكن بألوان قوس قزح كما طمأنتهم تصريحات المسؤولين، فمنذ بدايتها صدموا بحمى الأسعار في العديد من المواد الغذائية خاصة منها الفواكه وعلى رأسها الموز الذي أصبح شراؤها يندرج في خانة «لمن استطاع إليه سبيلا». حيث ارتفع سعر الموز و الثوم في الأسواق الجزائرية، إلى أسعار قياسية لم يعرفها الجزائريون منذ الاستقلال، لكن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية لأسباب لا يعلمها إلا التجّار والحكومة، يسجّل سعر الموز ارتفاعًا فاحشًا يصفه الجزائريون بالجنوني، ما دفع الكثيرين لاقتنائه من تونس حيث كانت العطلة الربيعية بمتابة فرصة لشراء هتين المادتين عند العودة إلى أرض الوطن ،من جانب آخر كشف تقرير لمصالح الجمارك الجزائرية ارتفاع معدل تهريب فاكهة الموز من ليبيا وتونس عبر الحدود الشرقية للجزائر، بعد فترة من تجميد منح رخص الاستيراد.وأكدت مصالح الجمارك أن مافيا التهريب ضاعفت من نشاطها على خلفية ارتفاع أسعار الموز في الأسواق الجزائرية، بما يقارب أربعة أضعاف بعد تجميد الاستيراد،من جانب آخر تعرف أسواق الخضر والفواكه في بعض ولايات الوطن خاصة عنابة الطارف والوادي رواجا للخضر و الفواكه خاصة الثوم و الموز القادمة من الجمهورية التونسية بحكم أن الولاية يجمعها الشريط الحدودي الأطول مع تونس بين الولايات الحدودية للبلاد.