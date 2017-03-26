التفويد على مرمى حجر بقرية بورياشي ببلدية بوشقوف

ل.عزالدين

يشتكي سكان حي مخلوفي بقرية بورياشي التابعة إقليميا لبلدية بوشقوف 35 كلم شرق ولاية قالمة القائمين على الجزائرية للمياه بالإسراع في تصليح العطب الذي أصاب شبكة المياه الصالحة للشرب، مما أدى إلى اختلاطها بمياه الصرف الصحي وحسب السكان أنهم اكتشفوا خلال الأيام الماضية تغير لون المياه التي تصل إلى حنفياتهم مع انبعاث رائحة كريهة منها وهو ما جعلهم يتصلون بمصلحة الجزائرية للمياه ومصالح التطهير التي تنقل أعوانها إلى عين المكان أين قاموا بالحفر وقطع الماء على سكان الحي وبداية البحث عن نقاط الاختلاط من جهته رئيس مركز ديوان التطهير ببلدية بوشقوف أكد أن سبب هذا المشكل يعود بالأساس إلى انسداد قنوات الصرف الصحي المصنوعة من الاسمنت المضغوط مما أدى إلى اختلاطها بقنوات مياه الشرب المربوطة هي الأخرى بطريقة فوضوية غير قانونية أين تم وضعها تحت قنوات الصرف الصحي وهو ما يجعلها عرضة للانكسار والاختلاط أيضا مضيفا أن مصالحه بدأت في عملية الحفر والبحث عن الأماكن المتضررة لأجل إصلاحها والعملية جارية على قدم وساق.