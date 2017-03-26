بوطرفة يتوجه إلى الكويت للمشاركة في اجتماع بلدان الأوبيب





يشارك وزير الطاقة نور الدين بوطرفة اليوم بالكويت في الاجتماع الوزاري الثاني للمراقبة الذي يضم البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) والبلدان غير الأعضاء في المنظمة حسبما أفاد به بيان للوزارة اليوم الجمعة. وستتمحور أشغال هذا اللقاء خصوصا حول»دراسة التقرير الذي أعدته اللجنة التقنية للمراقبة المكلفة بدراسة مستوى تنفيذ الاتفاق المشترك بين البلدان الأعضاء في الأوبيب والبلدان غير الأعضاء في المنظمة في مجال خفض إنتاج البترول خلال شهري جانفي وفيفري«حسب ذات المصدر.كما سيناقش الوزراء»تطور سوق النفط وآفاقها على المديين القصير والمتوسط».وقد تم تعيين كل من الجزائر والكويت وفينزويلا وروسيا وسلطنة عمان لتشكيل اللجنة الوزارية المختلطة للبلدان الأعضاء في الأوبيب والبلدان غير الأعضاء في المنظمة وتكليفها بالتأكد من تنفيذ اتفاق فيينا الصادر يوم 10 ديسمبر 2016. وأوضح ذات المصدر أن» الجزائر التزمت بتطبيق اتفاق ال10 ديسمبر 2016 وكذا بدعم جميع المبادرات الرامية إلى تحقيق استقرار السوق وأسعار البترول».وللإشارة فان الجزائر التي كان من المفروض أن تقلص إنتاجها ب 50000 برميل يوميا تضاف إلى إنتاج أكتوبر 2016 قد» أوفت بالتزاماتها وتعتزم احترام هذا الالتزام على مدى الفترة المحددة«. وحسب قرار اللجنة التقنية الذي أعد في جانفي 2017 فإن البلدان المنتجة في الأوبيب وخارج الأوبيب قد حققت مستوى الاستجابة بـ 86 بالمئة.