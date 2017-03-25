موظفون يحتجون أمام مقر مديرية الثقافة

نظم نهار الخميس الفارط، عددا من الموظفين الذين يشتغلون على مستوى عدة مكتبات للمطالعة بولاية تبسة، وقفة إحتجاجية بالمخرج الرئيسي لمديرية الثقافة الكائن مقرها بطريق قسنطينة بعاصمة الولاية تبسة، وقد طالبوا من خلالها المسؤولين المحليين وعلى رأسهم والي تبسة بإعادة النظر في قرار تحويل المرفق الذي أنجز لاحتضان المكتبة الرئيسية للمطالعة لصالح إدارة جامعة الشيخ العربي التبسي وبالموازاة مع ذلك اختير المقر المتواجد على مستوى حي علي مهني ليكون هو المكتبة الرئيسية بالولاية تبسة، ويأتي هذا الاحتجاج عقب عدة طلبات ونداءات بالتراجع عن عرض خدمات هذا الهيكل لفائدة جامعة تبسة وذلك نظرا لعدم استيعاب المقر الحالي لكل الكتب والمؤلفات والمعاجم المتوفرة لدى قطاع الثقافة بالولاية من جهة وعلى اعتبار أن موقعه الإستراتيجي لا يتلاءم مع جذب القراء من جهة أخرى، إضافة إلى أن المقر السابق المزمع إنشاءه لصالح قطاع الثقافة يتموقع بالقرب من كليات الجامعة فذلك يساعد الطلبة على البحث العلمي من حيث الكم المعتبر للكتب والمراجع بشتى المجالات العلمية والثقافية التي توفرها المكتبات العمومية في تبسة، ومع ذلك فقد قرر والي تبسة فيما مضى تحويل المقر محل الاحتجاج وتكييفه على متطلبات التعليم العالي، ويشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية جرت في ظروف سلمية تخللتها عدة شعارات رفعها هؤلاء الموظفّون والتي تعبّر عن تهميش الثقافة في تبسة وعن قلة اهتمام المسؤولين بهذا الجانب الذي له أهمية بالغة في تنمية الفكر لدى الناشئة و تسهيل مهمة الطلبة في التحصيل العلمي ورفع مستويات المقروئية والمطالعة على العموم.

الحمزة سفيان