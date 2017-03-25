وزارة الداخلية تقرر ترقية البياطرة

وجهت المديرية العامة للموارد البشرية على مستوى وزارة الداخلية تعليمة إلى الولاة على مستوى وزارة الداخلية الخبرة تحت رقم 1815 تأمر فيها بترفية جميع البياطرة العاملين على مستوى البلديات إلى رتبة بيطري رئيسي بشرط استيفاء شرط الخبرة والتي لا تقل عن عشر سنوات العملية مست عددا كبيرا من مهنيين القطاع في حين من المنتظر أن يستفيد البياطرة العاملون من زيادات في الأجور بقيمة 6 آلاف دج كما تضمنت عملية ترقية الموظفين المنتمين إلى سلك الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية بعد أن وافقت الحكومة على ترقية البياطرة العاملين على مستوى البلديات على غرار الأطباء البيطريين التابعين لوزارة الفلاحة.

حورية فارح