السفارة الفرنسية تنفي اعتمادها تسهيلات للجزائريين للحصول على تأشيرة “شينغن”





نفت السفارة الفرنسية بالجزائر وجود تغيير في إجراءات منح تأشيرات “شينغن”، قصيرة المدى،وأضافت السفارة في بيان لها، أن التأشيرات قصيرة المدى تمنح وفق قانون فضاء “شنغن” ساري المفعول وذكر ذات البيان أن 410 ألف تأشيرة منحت للجزائريين خلال سنة 2016، مشيرا إلى أنه تم منح 210 ألف فيزا سنة 2012 .

بونوالة. ص

وراجت في الأيام الأخيرة إشاعة مفادها، أن السُلطات الفرنسية تكون قد قررت اعتماد تسهيلات جديدة لـ« فيزا شنغن” لصالح الجزائريين الراغبين بالسفر إلى فرنسا إبتداء من أفريل المُقبل. حيث ذكرت مصادر إعلامية بأن السفارة الفرنسية في الجزائر قد تلقت نهاية الأسبوع تعليمات بتقليص حالات رفض طلبات منح التأشيرة الفرنسية إلى حدود 10 بالمائة فقط، مع تقليص مدة الرد على طالبي الفيزا إلى 6 أيام بدلا من 10 أيام.وهذا في إطار التسهيلات التي أقرّتها لتمكين أكبر عدد من الجزائريين للعبور إلى فرنسا ، كما تهدف إلى تقليص عدد حالات رفض منح التأشيرة إلى حدود 10 بالمائة ، بالإضافة إلى جعل المدة المسموح فيها للسائح بالبقاء في بلد الاستقبال أطول ، حيث ستكون أغلبها ما بين 6 أشهر و5 سنوات.وحسب ذات المصادر فقد أمرت الخارجية الفرنسية في تعليمتها تقليص مدة الرد على طالبي الفيزا إلى 6 أيام، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بخُصوص تمكين الجزائريين الحائزين على تأشيرة مُنتهية الصلاحية، من تجديدها من دُون المُرور عبر الإجراء التقليدي للحصول على موعد مع إلغاء بعض الوثائق واشتراط أخرى جديدة ، وأن هذا الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أفريل القادم.

الجزائريون ثاني أكثر الجنسيات توافدا على فرنسا رغم أنهم أكثر ضحايا قرارات رفض طلبات التأشيرة

كشفت إحصائيات حديثة لوزارة الداخلية الفرنسية، عن ارتفاع عدد طلبات التأشيرة إلى فرنسا المرفوضة بنسبة تفوق 9 بالمائة، وهو ما شكل عموما تراجعا في عدد التأشيرات إلى 2.9 ملايين تأشيرة مقارنة بـ 2015، مقابل تراجع الطلبات بنسبة 1.5 بالمائة خلال سنة 2016، وقد بررت الداخلية الفرنسية ارتفاع عدد الملفات المرفوضة بدواع أمنية وتحديدا الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا.وتبين إحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية أن الجزائريين كانوا أكثر ضحايا قرارات رفض طلبات التأشيرة لدخول الأراضي الفرنسية، رغم أنهم يظلون ثاني أكثر الجنسيات توافدا على فرنسا بعد الصينيين بعدد 410 ألف تأشيرة منحت لهم في 2016، وتؤكد الداخلية الفرنسية أنه تم رفض 11 بالمائة من طلبات التأشيرة 9 بالمائة منها لجزائريين، وذكرت المديرية العامة للأجانب أن الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا أثرت كثيرا على طريقة اختيار بعض الزائرين، وهي التبريرات غير المفهومة كونها استهدفت الجزائريين بشكل أكبر، حيث رفضت السلطات الفرنسية 9.7 بالمائة من طلبات التأشيرة التي تقدم بها الجزائريون مقارنة بسنة 2015، وعلى النقيض تماما فقد استفاد التونسيون والمغاربة من ارتفاع نسبة الموافقة على التأشيرات، حيث تشير ذات الإحصائيات إلى ارتفاع عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين بـ10.9 بالمائة والمغاربة بـ11 بالمائة، رغم أن الوضعيات الأمنية في الدول الثلاث لا تختلف كثيرا، حيث شكل الجزائريون أكثر ضحايا رفض طلبات التأشيرة من مجموع قرابة 400 ألف طلب تم رفضه السنة المنصرمة بسبب مخاوف من دخول إرهابيين إلى فرنسا تحت غطاء السياحة، أي ما شكل تراجعا في التأشيرات التي منحتها السفارات الفرنسية عبر العالم من 3.2 مليون تأشيرة في 2015 إلى 2.9 ملايين تأشيرة في 2016. وحسب الإحصائيات السنوية لحركة الدخول إلى فرنسا، فإن الجزائريين رغم ارتفاع نسبة رفض طلبات التأشيرة التي تقدموا بها فإنهم يظلون ثاني أكثر الجنسيات توافدا على فرنسا بينما يحتل الصينيون الصدارة بـ715 893 من نسبة الوافدين إلى فرنسا، وتعود غالبا أسباب كثرة توافد الجزائريين على فرنسا إلى العدد الكبير للجالية الجزائرية هناك وتكون غالبا الأسباب الزيارات العائلية أو الفحوص الطبية وحتى التجارة.