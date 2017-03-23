سوناطراك تقلص بـ 8 بالمائة من استعمال المشاعل في التجهيزات الصناعية

قام مجمع سوناطراك بتقليص بنسبة 8 بالمائة من استعمال المشاعل بتجهيزاته الصناعية خلال 2016 مقارنة مع سنة 2015 حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بوهران نائب رئيس الاستكشاف و الإنتاج لدى هذا المجمع الطاقوي الجزائري، “لقد قلصنا بشكل معتبر نسبة استعمال المشاعل في التجهيزات الصناعية لسوناطراك خلال السنوات الاخيرة في اطار عصرنة المجمع وتحقيق النجاعة الاقتصادية وحماية البيئة” كما أوضح ل/وأج/ صالح مكموش على هامش الطبعة السابعة للندوة-الصالون الدولي حول صناعة البترول و الغاز “ناباك 2017”، “ويسمح لنا هذا التقليص باسترجاع ما بين 3 و4 مليار متر مكعب من الغاز الذي كان من المفترض طرحه عبر المشاعل” يضيف نفس المسؤول مشيرا إلى أن هذا الغاز المسترجع من خلال عملية تم تنفيذها موجه للبيع، وأضاف قائلا “منذ الثمانينيات إلى حد اليوم تمكنا من تقليص نسبة استعمال المشاعل ب 60 بالمائة” مبرزا أن مجمع سوناطراك ملتزم بتحقيق هدف بلوغ 0 متر مكعب من الغاز المحترق بالمشاعل في أفاق 2030، وقد أكدت النقاشات في اليوم الأول من الندوة-الصالون “ناباك 2017” المنتظمة من 21 إلى 24 مارس الجاري بمركز الاتفاقيات لوهران على مختلف الإجراءات المتخذة من قبل سوناطراك الرامية إلى حماية البيئة في إطار برنامج التنمية في شعبة النظافة والصحة والبيئة.

وحيد هاني