إتمام مصنع تجهيزات الصناعة البترولية والغازية بباتنة في 2019

سيتم مطلع سنة 2019 بباتنة إتمام مشروع للشراكة بين سونلغاز ومجمع “جنرال إليكتريك أويل أند غاز الجزائر” لإنشاء مصنع لانتاج التجهيزات المستعملة في الصناعة البترولية والغازية حسبما استفاد يوم الثلاثاء بوهران من الرئيس المدير العام لمجمع “جنرال اليكتريك أويل أند غاز الجزائر”، وأوضح اسماعين بودربة للصحافة على هامش نقاش انتظم في إطار الندوة الدولية حول صناعة البترول والغاز في منطقة شمال إفريقيا “ناباك” بأنه يجري حاليا انجاز هذا المصنع، ويشكل هذا المشروع المسمى “جنرال إليكتريك الجزائر توربين” أحد المشاريع الأساسية لجنرال إليكتريك في الجزائر وفق ذات المسؤول مضيفا بأنه سيتم انتاج بهذا المصنع العديد من التجهيزات به على غرار توربين الغاز وتوريبن البخارومولدات وخزانات المراقبة، وينتظر انتاج أولى التجهيزات في المصنع في عام 2019 كما أضاف مذكرا بأن”جنرال إليكتريك أويل أند غاز” قد وقعت أيضا على بروتوكول تفاهم مع سوناطراك في جانفي 2015 يتعلق بإنشاء شركة جديدة تسمح بإنتاج محليا لتجهيزات تستعمل في الصناعة البترولية و الغازية. وبخصوص الطاقات المتجددة أشار السيد بودربة إلى أن مجمعه يشارك في كل ما هو محور أولوي للدولة ووزارة الطاقة وسوناطراك وسونلغاز ولا سيما في مجال تنويع نشاطاتها في مجال الطاقات المتجددة، وقد سطرت الجزائر كأهداف في مجال الطاقة الشمسية 4000 ميغاواط في أفاق 2030 يضيف ذات المسؤول مؤكدا “إننا شركاء لانجاز هذا المشروع الكبير”. وفيما يخص مناخ الأعمال في الجزائر فقد اعتبر بأنه في تحسن مشيرا إلى وجود إرادة كبيرة من الحكومة لتحسينه من خلال قانون الاستثمارات وقانون المالية وغيرها، ويرى نفس المتحدث بأن “الاستثمار قد أصبح أكثر صعوبة في العالم لان هناك أموال أقل موجهة للاستثمار” مضيفا بأنه يتعين تحسين أكثر لمناخ الأعمال حتى تكون الجزائر التي تتوفر على جميع الموارد من أجل استثمار جيد وأكثر جاذبية.

وحيد هاني