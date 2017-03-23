خمسة قوائم خارج سباق التشريعيات بالطارف

ن . معطى الله

ذكرت مصادر رسمية أن عملية غربلة المصالح الإدارية والجهات القضائية أفرزت مؤخرا خروج خمسة قوائم من مجموع 25 قائمة من الأحزاب والأحرار التي سوف تخوض غمار تشريعيات ماي المقبل بالطارف. وحسب ذات الجهات الرسمية فان القوائم الخمسة خارج سباق الاستحقاقات القادمة تتعلق بقائمة حزب عهد 54 وأربعة قوائم حرة حملت تسميات المستقبل، التحرير”الأصلية”، الوفاء والنضال إلى جانب قائمة النصر، حيث ذكر بعض متصدري هذه القوائم التي سحبت من سباق التشريعيات بأنهم ظلموا لأسباب واهية وغير مؤسسة لحرمانهم من هذا الحق حسبهم على اعتبار أن مشاركتهم في هذه الانتخابات قد تغير موازين نتائج هذه التشريعيات وتخلط نتائج العادة التي طالما حافظت عليها ولاية الطارف سابقا بالنسبة لموازين القوى السياسية المحلية بهذه المنطقة . وتجدر الإشارة إلى أن مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة بالطارف حسب ذات المصادر الرسمية لم تفصل بعد نهائيا في القوائم الأخرى المتبقية وعددها 20 قائمة مازالت قيد التحفظ من اجل تغيير بعض الأسماء التي تحتويها تلك القوائم حيث لم تفصل فيها العدالة نهائيا وكان الرفض جزئيا.