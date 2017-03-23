12 قائمة انتخابية تتنافس على 8 مقاعد برلمانية في عنابة





كشفت مصادر حزبية (مطلعة) بولاية عنابة أمس الأربعاء عن قبول مديرية التنظيم والشؤون العامة ملفات 12 قائمة انتخابية للانتخابات التشريعية المقبلة منها 08 قوائم حزبية على غرار حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية والحركة الشعبية الجزائرية وحزب تجمع أمل الجزائر “تاج “ وحركة الوفاق الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وقائمتان للتحالفات الحزبية.ويتعلق الأمر بكل من تكتل حمس التغيير واتحاد النهضة والعدالة والبناء بالإضافة إلى 02 قوائم حرة وهما كل من “الأوفياء لبونة” و«الاتحاد والتحدي” وكانت المصالح ذاتها قد سجلت سحب 31 استمارة منذ بداية العملية.ومن المنتظر أن يكون التنافس على أشده مع بداية الحملة الانتخابية المقررة الشهر المقبل بين الأحزاب والقوائم الحرة والتكتلات الحزبية على 8مقاعد برلمانية. وحسب المصدر فإن عملية القرعة ستجرى صبيحة اليوم الخميس بمقر الهيئة العلية المستقلة لمراقبة الانتخابات بمديرية الفلاحة بحضور ممثلي الأحزاب والقوائم الحرة المشاركة في هدا الاستحقاق الانتخابي المقرر في الـ 4 ماي القادم حيث سيتمكنون من معرفة أرقام الخانات الانتخابية في الأماكن التي خصصتها البلديات للدعاية الانتخابية و الفضاءات التي سيتم بها تنشيط التجمعات الجماهيرية وكدا ترتيب أوراق التصويت في المراكز والمكاتب الانتخابية . وحسب مصادرنا فان الانتخابات التشريعية بولاية عنابة ستجرى عبر 144 مركزا انتخابيا يتوفرون على 956 مكتبا للتصويت. والجدير بالإشارة أن حزب جبهة الحرير الوطني زكى وزير النقل “بوجمعة طلعي” على رأس القائمة وتصدر “دايرة عبد الوهاب” قائمة تكتل (حمس-التغيير) وترأس “بوشمة محي الدين “ قائمة العمال . وجدد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية “عمارة بن يونس” الثقة في النائبة الحالية بالبرلمان المحامية “شبلي بيازة نبيلة “ وتصدر حزب تجمع آمل الجزائر “تاج” لعمار غول رئيس المكتب الولائي للحزب” لطرش عبد الحميد” كما رشحت حركة الوفاق الوطني لرئيسها علي بوخزنة “ بوطبولة عبد الحكيم “ والتجمع الوطني الديمقراطي “ محمد أمير “ وزكى تكتل(النهضة-العدالة والتنمية-البناء) رئيس المكتب الولائي لجبهة العدالة والتنمية “عيسى عمروسي” في المقبل عادت صدارة القائمة الحرة (الأوفياء لبونة) لعضو المجلس الشعبي الولائي “عقون محمد” والقائمة الحرة الثانية “الاتحاد والتحدي” ترأسها “بورفة سمير” .

عادل أمين