استئناف عملية التلقيح ضد الحصبة و الحصبة الألمانية في سبتمبر المقبل





أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن استئناف حملة التلقيح ضد الحصبة و الحصبة الألمانية مع الدخول المدرسي وكانت هده العملية قد عرفت عزوفا كبيرا من طرف أولياء التلاميذ الدين منعوا تلقيح أبناءهم خوفا من الآثار الجانبية السلبية لهدا التطعيم.

عادل أمين

من جانبه مدير عام الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفسور مصباح إسماعيل أعلن أمس عن استكمال حملة التلقيح ضد الحصبة و الحصبة الألمانية في إطار الرزنامة السنوية الاستدراكية لعملية التلقيح مع الدخول المدرسي و قال خلال لقاء إذاعي أمس الأربعاء أنه سيتم إعداد أجندة محددة تستهدف التلاميذ الذين لم يستفيدوا من هذا التلقيح في المرحلة الأولى. وفي تقييمه لحملة التلقيح ضد الحصبة و الحصبة الألمانية التي جرت مابين الـ 6 و الـ 16مارس أوضح ممثل وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات أنه سيتم تنظيم حملات تحسيسية حول خطورة هذه الأمراض الفتاكة لإقناع الأولياء بضرورة تلقيح أبنائهم مستدلا هنا بما وقع في الولايات المتحدة و أوروبا مؤخرا جراء انتشار هذه الأمراض الخطيرة.وقال إنه من بين 6 ملايين و نصف مليون تلميذ تم تلقيح مليون ونصف في شروط آمنة مفندا وقوع حوادث صحية ذات اصلة بهذا التلقيح عدا تلك المضاعفات الخفيفة كالحمى و الخوف الذي سيطر على التلاميذ جراء الحملات الشرسة و الإشاعات غير المؤسسة التي استهدفت العملية. وفي سياق متصل بالظروف التي أحاطت بالحملة فند البروفيسور مصباح إقدام المصالح الصحية على إرسال إستمارات للأولياء للموافقة أو الرفض على تلقيح أبنائهم قائلا إن المصالح الصحية لم و لن ترسل استمارات من هذا النوع للأولياء .