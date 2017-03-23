75 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب البياطرة





صالح. ب

بلغت نسبة الاستجابة للإضراب الوطني الذي شنه الأطباء البياطرة مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات 75 بالمائة مع تفاوت النسب بين الولايات.وحسبما كشفت المكلفة بالإعلام لدى نقابة البياطرة أن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني بلغت 75 بالمائة مع تفاوت في النسب من منطقة إلى أخرى منددة بالممارسات التعسفية في حق ممارسة العمل النقابي للبياطرة، خاصة من طرف البياطرة المفتشين الذين يعتبرون المصالح البيطرية للولاية ملكية خاصة يتصرفون فيها مثلما يشاءون، إضافة إلى عرقلتهم للنشاطات النقابية، ومطالبتهم بتجميد المكاتب الولائية، وهو ما دفع البياطرة لرفع تقرير للنقابة الوطنية للبياطرة، التي دعتهم للاحتجاج ضد تعسفات الإدارة، وأضافت المكلفة بالإعلام لدى نقابة البياطرة الجزائريين، أن هناك العديد من الولايات الأخرى التي تعاني من العوائق الإدارية نفسها إلا أن النقابة لا تملك تقاريرا وأدلة ملموسة عنها، لكنها اعتبرت هذا الإضراب الوطني فرصة لإسماع صوتهم.وتجدر الإشارة إلى أن نقابة البياطرة دخلت العام الفارط في مشاورات مع وزير الفلاحة الأسبق، سيد أحمد فروخي، للنظر في مطالبهم التي لا تزال تراوح مكانها منذ أكثر من 10 سنوات بعد سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات الوطنية، والذي تعهد بحلها بصفة تدريجية قبل أن يتم عزله عن منصبه بعد التغيير الحكومي الأخير، غير أن مطالبهم بقيت حبيسة الأدراج منذ ذلك الوقت، حيث تمثلت أساسا في حق البياطرة في الترقية، بعد أن تم تجميدها لفترة تجاوزت 15 سنة وهناك بياطرة لم يتدرجوا عبر المناصب منذ 18 سنة، إضافة إلى ضرورة الاستقلالية عن المصالح الفلاحية عبر مصالح بيطرية يكون بإمكانها دراسة انشغالاتهم، وهي النقطة التي قالت بخصوصها رئيسة النقابة إنها بإمكانها حل 80 في المائة من المشاكل وكذا ضرورة توفير الوسائل الضرورية للعمل وخاصة النقل لأن معظم نشاطهم ميداني.