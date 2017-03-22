لا استفادة من بطاقة التعريف البيومترية قبل استرجاع البطاقات القديمة

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شددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة استرجاع بطاقات التعريف القديمة قبل إتمام إجراءات تسليم البطاقات البيومترية الجديدة وهو عكس ما كانت تعمل به مختلف المصالح المكلفة بالعملية على مستوى البلديات حيث يحتفظ المواطن بالبطاقة القديمة حتى بعد تحصله على البطاقة البيومترية رغم أن أغلب تلك البطاقات لم تنته تواريخ صلاحيتها الرسمية مما سمح بالاستمرار في استعمالها في عدة مجالات.وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن الوزارة الوصية وجهت تعليمة صارمة للولاة عبر الوطن تؤكد من خلالها على إلزام جميع المستفيدين من البطاقات البيومترية التنازل على البطاقات القديمة مهما كانت وضعيتها سواء منتهية الصلاحية أو ما زالت سارية المفعول من أجل القضاء على الفوضى والاستعمالات غير القانونية حيث سجل استغلال تلك البطاقات خاصة التي لم تنته تواريخ صلاحيتها في عدة عمليات تزوير وكذا النصب والاحتيال إلى جانب أن أغلب المواطنين رغم استفادتهم من بطاقات بيومترية إلا أنهم يقدمون البطاقات القديمة لإتمام معظم إجراءاتهم اليومية خاصة لدى البنوك ومصالح البريد أو لدى تقديمها لدى الإدارات العمومية وهو ما ساهم في عدم انتشار التعامل بالبطاقات البيومترية الجديدة وبالتالي عدم الوصول إلى هدف تحيين مستوى الوثائق الوطنية خاصة من خلال التعامل بالبطاقات القديمة حتى على المستوى الخارجي. وتجدر الإشارة إلى أن معظم مصالح الحالة المدنية كانت تعمل على تسليم بطاقات التعريف البيومترية التي تصلها إلى المواطنين الذين أقدموا على التسجيل بصفة آلية على مستوى موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية مباشرة بعد تحصلهم على جوازات السفر البيومترية دون مطالبتهم بتقديم البطاقات القديمة في حين أن أغلب أصحاب الطلبات لم تنته صلاحية بطاقاتهم القديمة وما تزال صالحة للاستعمال لعدة سنوات أخرى وهو ما فتح الأبواب أمام بعض الجهات لاستغلال الوضع واستغلال تلك البطاقات لعدة أغراض غير قانونية.

بوسعادة فتيحة