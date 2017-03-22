“قطار عنابة طبرقة يدخل الخدمة بداية 2018”





بوسعادة فتيحة

كشف القنصل العام للجمهورية التونسية بعنابة بأن أشغال مشروع السكة الحديدية التي تربط الجزائر بتونس انطلاقا من عنابة نحو طبرقة تشهد تقدما ملحوظا ووتيرة جد حسنة ويتوقع أن يكون القطار جاهزا ليدخل حيز الخدمة بداية العام القادم في حالة انتهاء الأشغال نهاية العام الجاري.وحسب ما أكده ذات المتحدث على هامش الاحتفال الذي نظمته القنصلية التونسية بعنابة بمناسبة عيد الاستقلال فإن القطار الذي يربط الجزائر بتونس مباشرة يعد من بين أهم المكاسب التي تعمل على توطيد العلاقات بين البلدين وتنمي التبادل الثقافي بين شباب وشعوب البلدين بالدرجة الأولى وتسمح أكثر بالانفتاح بين الشعبين الشقيقين مشيرا في ذات السياق إلى الجهود التي تسعى كل من تونس والجزائر من خلالها إلى توطيد العلاقات من خلال خلق مجالات تعاون على مستوى جميع المجالات على رأسها المجال الأمني وكذا التعاون الصناعي والاقتصادي هذا الأخير الذي يؤكد عبد الرزاق المثلوثي القنصل العام لجمهورية تونس بعنابة بأنه مازال ناقصا رغم الجهود المبذولة من الطرفين مؤكدا في ذات السياق بأنه يسعى إلى تحقيق الاكتمال والتكامل في نفس الوقت ما بين البلدين من خلال وضع شركات بين رجال أعمال جزائريين وتونسيين خاصة على المستوى الشرقي وانطلاقا من ولاية عنابة حيث وضع ضمن البرنامج أو الأهداف ذات الأولوية أن يعمل على خلق منطقة تبادل اقتصادي بين البلدين تكون عنابة بوابتها الرئيسية بحكم قربها من الحدود التونسية لتكون بذلك قاطرة التعاون الاقتصادي والصناعي والثقافي وحتى الرياضي وتجدر الإشارة إلى أن قنصل الجمهورية التونسية بعنابة أكد بأن العلاقات الجزائرية التونسية بلغت أوجها خلال السنوات الأخيرة حيث أنه لا يمر أسبوع دون أن يكون هناك تبادل للزيارات بين مسؤولي البلدين تكلل بتوقيع اتفاقيات ومعاهدات شملت جميع الميادين. علما أن الاحتفال الذي نظمته القنصلية التونسية بعنابة حضرته السلطات المدنية والعسكرية بعنابة إلى جانب القنصل العام لفرنسا بعنابة وممثلين عن جميع الهيئات والمنظمات والإدارات العمومية بالولاية.