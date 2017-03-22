التلاميذ والأساتذة ممنوعون من استعمال “البورتابل” داخل المؤسسات التربوية





عادل أمين

طالب العديد من أولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين وزيرة التربية الوطنية”نورية بن غبريت” أمس الثلاثاء بتفعيل التعليمات السابقة الموجهة لمدراء التربية التي تمنع استعمال الهاتف النقال داخل حرم المؤسسات التربوية وأكد هؤلاء أن تعليمة وزارية صادرة سنة 2005 من الأمانة العامة لوزارة التربية تؤكد في مضمونها “ بأنه تبين من خلال التقارير الواردة في الميدان الظاهرة السلبية المتمثلة في استعمال جهاز “البورتابل” داخل المؤسسات التربوية وحتى في الأقسام من طرف التلاميذ وحتى الأساتذة وعليه ولجعل المدرسة في منأى من كل ما من شأنه أن يخل بالسير العادي للعملية البيداغواجية في مختلف الفضاء التربوي من أقسام ومخابر ومكتبات وقاعات الرياضة البدنية وعملا على توفير الجو المناسب الذي يساعد على تحقيق الأهداف التربوية المرجو يجب تبليغ التعليمات الصارمة بشأن هذا الموضوع إلى كل رؤساء المؤسسات التربوية والتعليمية والى كل المعلمين والأساتذة والعاملين البيداغوجيين لمنعهم منعا باتا من استعمال الهواتف النقالة أثناء وجودهم بالمرافق المذكورة”. وتعليمة ثانية تشير في محتواها “ أنه نظرا للمضايقات التي يتسبب فيها إحضار الهاتف النقال داخل المؤسسات التربوية بالخصوص داخل الأقسام وقد ينعكس دلك سلبا على السير العادي لتمدرسهم وبتالي على نتائجهم المدرسية وحفاظا على القيم الأخلاقية التي يجب أن تسود الجماعة التربوية” .