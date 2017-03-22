مسيرة مناضلي النقابة الوطنية المستقلة لعمال سونلغاز تزحف نحو العاصمة

اعتقلت مصالح الأمن رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز رفقة أعضاء المكتب الوطني والوفد المرافق لهم منتصف ليلة الثلاثاء حيث كانوا يقضون الليلة بأحد الفنادق الواقعة بولاية تيزي وزو قبيل ساعات فقط من انطلاق المسيرة الوطنية للعمال المنضوين تحت لواء النقابة تنديدا بحرمانهم من ممارسة حقهم النقابي وكذا عدم تلبية المطالب المرفوعة إلى الإدارة المركزية بالجزائر العاصمة وحسب ما ورد إلى يومية آخر ساعة من طرف أحد أعضاء النقابة فان الشرطة قد اعتقلت رئيس النقابة وأعضاء المكتب الوطني والوفد المرافق وقامت بتوجيههم إلى عدد من مراكز الشرطة بالولاية بالنظر إلى عددهم الكبير.هذا وقد تجمهر نهار أمس العشرات من عمال مؤسسة سونلغاز أمام مقر ولاية تيزي وزو رفقة زملائهم الذين أتوا من عدة ولايات من الوطن فيما شهد الاحتجاج الذي انطلق قرابة الساعة الحادية عشر صباحا من نهار أمس تعزيزات أمنية مشددة خوفا من تدهور الأوضاع هذا وقد أخطرت النقابة المستقلة السلطات المحلية بالحركة الاحتجاجية منذ أيام فيما سيتجه المحتجون نهار اليوم للاحتجاج أمام مقر ولاية بجاية أما يوم غد فسيتجمهر المحتجون أمام مقر المديرية العامة للكهرباء والغاز بالجزائر العاصمة .للتذكير فقد أعلنت النقابة منذ أسبوع الدخول في احتجاجات وطنية تنديدا بالتضييق الممارس على مناضلي النقابة إضافة إلى مطالبهم برفع الأجور بنسبة خمسين بالمائة ورفع تصنيف العمال التنفيذيين و المساواة بين الرجل والمرأة في المراكز القيادية والتنديد بالتحرش المعنوي الذي يطال العمال حسب تصريحات رئيس النقابة في وقت سابق ليومية آخر ساعة .

حنان.ب