تراجع في درجات الحرارة مع زخات من الأمطار منتظرة بشرق الوطن





من المنتظر أن تشهد الولايات الشرقية للوطن تساقط زخات من الأمطار مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة تزامنا مع الاضطراب الجوي الذي تشهده من كل ولايات تبسة وبسكرة وخنشلة وحتى جنوب شرق ورقلة إلى غاية تمنراست وإيليزي وذلك بسبب وصول اضطراب جوي محمل بأمطار معتبرة نحو أقصى شرق الوطن وحسب مصالح الأرصاد الجوية فإنه من المحتمل أن تشهد كل من ولايات سوق أهراس وعنابة وسكيكدة وكذا الطارف مرور بعض السحب التي ستعمل على تساقط بعض القطرات من الأمطار مع هبوب رياح باردة نوعا ستعمل على خفض درجات الحرارة التي تستقر عند المعدل الفصلي لشهر مارس لتتراوح ما بين 12 و 18 درجة فقط في حين تراوحت خلال الأيام الفارطة ما بين 22 و 25 درجة مئوية ووصلت إلى 28 درجة بالمدن الساحلية الشرقية وهو ما يتعدى المعدل الفصلي بأزيد من 8 درجات مئوية الأمر الذي جعل الفلاحين يتخوفون من الجفاف بسبب شح السماء وارتفاع درجات الحرارة غير الموسمية علما أن الفترة التي تمر بها الجزائر سبق وأن تم تسجيلها خلال السنوات الفارطة وتعد حالة عادية حسب مصالح الأرصاد الجوية حيث أن موسم تساقط الأمطار لم ينته حيث من الممكن أن يسجل تساقط أمطار خلال شهر أفريل حتى شهر ماي القادم إلا أن تلك الأمطار ستشكل خطرا على المحاصيل الفلاحية الموسمية خاصة القمح الذي تنطلق عملية حصده أواخر شهر جوان حيث يكون خلال شهر ماي مكتمل السنابل التي ما تزال خضراء اللون وتساقط الأمطار في تلك المرحلة يؤدي إلى إصابة المحصول بمختلف الأمراض الطفيلية التي تساهم في تراجع الإنتاج وتقضي على المحصول في حالة عدم رش الأدوية والمبيدات في الوقت المناسب.

بوسعادة فتيحة