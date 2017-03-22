الصفقات العمومية للبلديات تحت مجهر الولاة





انتقد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» مراد زمالي طريقة تعامل البلديات بمنح الصفقات العمومية لغير المؤسسات الصغيرة.

عادل أمين

واصفا ذلك في تصريح (إذاعي) أمس الثلاثاء بالعمل غير المقبول إطلاقا، مهددا برفع القضية مستقبلا إلى الجهات المختصة في حال واصلت هذه البلديات هذه السياسة مشيرا إلى أن كونفدرالية المؤسسات الصغيرة متواجدة حاليا على مستوى 1200 بلدية و ستتولى مراقبة عملية منح الصفقات العمومية لغير المؤسسات الصغيرة ما يخالف القانون وذلك لإبلاغ الولاة ومن جانبنا سنبلغ الأمر للجهات المركزية.وكشف المدير العام للوكالة «أونساج» عن تحصيل نحو مليار و600 مليون دينار من ديون المؤسسات الصغيرة التي مولتها الوكالة خلال جانفي وفيفري الماضيين ما يعادل محصول سنتي 2011 و2012 متوقعا أن يرتفع المبلغ إلى نحو 11 مليار دينار بنهاية العام الحالي ما يمثل تغطية 70 بالمائة من المشاريع التي مولتها الوكالة و خلال الشهرين الماضيين تم استرجاع نحو مليار و600 مليون دينار من ديون المؤسسات الصغيرة التي مولتها الوكالة. مؤكدا أنه تم مباشرة إجراءات تسهيل تمويل وإعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة المتعثرة تنفيذا لتعليمات الوزير الأول.و أشار بهذا الصدد إلى أن المؤسسات المعنية لإعادة الجدولة ومعالجة غرامات التأخير هي جميع المؤسسات التي مولت قبل 6 مارس 2011 وعددها حوالي 42 ألف مؤسسة مؤكدا أن هذه «المؤسسات التي أنشئت قبل هذا التاريخ لم تتحصل على عدد من الامتيازات (قرض الكراء وغيره) بخلاف المؤسسات التي جاءت بعد هذا التاريخ وأوضح أنه سيتم دراسة هذه القضايا حالة بحالة وفقا لشروط معينة أولها وأهمها أن تكون معدات الإنتاج موجودة مقابل إعادة جدولة الديون لفترة معينة لا تزيد عن خمس سنوات على أن يكون آخر أجل لإيداع طلبات إعادة الجدولة هو 31 ديسمبر 2017».