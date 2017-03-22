مستفيدو «أونساج» يهددون بمقاضاة «الأميار» و«المديرين التنفيذيين»





عادل أمين

طالب المئات من أصحاب المشاريع المقاولاتية الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» أمس الثلاثاء السلطات المركزية والمحلية بالولايات على حد سواء الضغط على رؤساء البلديات والمديرين التنفيذيين من اجل تفعيل العمل والمادة التي تنص على تخصيص 20 بالمائة من الصفقات العمومية للشباب المقاول المدعم من طرف مختلف الهيئات التشغلية التي أقرتها الدولة على غرار «أونساج» و» أكناك» .وحسب تصريحات العديد من هؤلاء الشباب لـ« آخر ساعة» بأن الكثير منهم أصبح يفكر في اللجوء إلى العدالة ومقاضاة الأميار والمديرين التنفيذيين لإجبارهم على منحهم مشاريع مقاولاتية وفقا لما ينص عليه القانون لكونهم يعانون من شبح البطالة والكثير منهم على وشك الإفلاس. وفي هدا السياق دعت الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب إلى ضرورة تفعيل الإجراءات المتعلقة بتخصيص نسبة 20 بالمائة من الصفقات العمومية الموجهة للمؤسسات المصغرة وتحديد كيفيات تطبيقها وشددت في ختام أشغال الجلسات الوطنية الأولى حول المؤسسات المصغرة أول مس في توصياتها على أهمية تخصيص نموذج لدفتر الشروط خاص بالمؤسسات المصغرة يتماشى مع إمكانياتها ليتسنى لها الاستفادة من المشاريع . هذا وأشار خير الدين هامل إلى مشروع إبرام اتفاقية مع شركات تأمين لتخفيض نسبة التأمين على بعض المجالات المرتبطة بنشاطات المؤسسات المصغرة حيث يتم منح لها امتياز بنسبة 70 بالمائة فما فوق إلى جانب إمضاء اتفاقية مع احد متعاملي الهاتف النقال. وشدد على ضرورة تشجيع و تحفيز التكوين المتخصص والمواكب للعصرنة وإيجاد آليات للترويج للمنتوجات المحلية وللمؤسسات المصغرة ومنحها فرص الاستفادة من المحلات للتخفيف من عبء الكراء إلى جانب تخصيص العقار الفلاحي لإنشاء قرى فلاحية خاصة بالمؤسسات المصغرة المعنية بهذا المجال.