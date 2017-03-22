«نحن مع التداول وتفادي الاحتكار ولهذه الأسباب لم أترشح للتشريعيات»

سليمان.ر

عقدت نائب, حزب العمال في عنابة نادية بن جدو صبيحة أمس ندوة صحفية حيث أكدت أنها مازالت عضو قيادي وعضو مكتب سياسي في حزب العمال، ولم تترشح في الانتخابات التشريعية 2017 قناعة منها أنه في حزب العمال يجب تداول المسؤوليات وتفادي الاحتكار من أجل إفساح المجال للوجوه الجديدة بعد أن قامت بعهدات برلمانية، ولائية وبلدية، ونفت بن جدو خبر التحاقها بأي حزب آخر وأكدت أنها مجرد إشاعة ولن تزيدها إلا عزم من أجل مواصلة نضالها وأضافت أنها بصدد التحضير للانتخابات التشريعية القادمة، وكشفت عن قائمة حزب العمال في عنابة تضم شباب وإطارات من مختلف شرائح المجتمع، ومتصدر القائمة محي بوشمة محاسب وإطار في الخدمات الاجتماعية، وأردفت أن مواقف حزب العمال ثابتة وصريحة وسيعمل الحزب من أجل قول كلمته في الانتخابات التشريعية، وأكدت أن الشعب الجزائري يجب أن يشارك في الانتخابات بقوة، وكشفت النائب عن حزب العمال لوسائل الإعلام أن الحزب سيجند كامل أعضاءه في الحملة الانتخابية من أجل تحقيق نتائج أحسن من العهدة السابقة.