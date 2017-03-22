ولاية قسنطينة تقرر تهديم 200 مذبح غير شرعي و إسطبل





ع.العبودي

بعدما شنت مصالح الأمن مداهمة على عديد المذابح غير القانونية و حجزت لحوما غير صالحة للاستهلاك ومواشي مصابة بالسل و هي الفضيحة التي اهتز لها الشارع القسنطيني ،السلطات المحلية تقرر يوم أمس تهديم أزيد من 200 مذبح أين انطلقت العملية في صبيحة أمس حيث تم تهديم 100 مذبح بحي الإخوة عباس المعروف بواد الحي و القريب من السوق الشعبي لحي الدقسي عبد السلام لتستمر العملية حتى يتم تهديم كل المذابح و الإسطبلات غير الشرعية و التي تم استغلالها في الذبح العشوائي دون الأخذ بعين الاعتبار الصحة العمومية و النظافة العامة للمحيط، وتأتي عملية الهدم هاته بعد العملية النوعية التي قامت بها مصالح الأمن بمداهمة العديد من المذابح العشوائية والتي مكنت من حجز أزيد من 650 كيلوغرام من اللحوم غير صالحة للاستهلاك و مصابة بمرض السل، ناهيك عن حجز أدوات الذبح و السلخ و غيرها، وقد لاقت عمليات الهدم استحسانا كبيرا لدى مواطني قسنطينة الذين كانوا معرضين لاستهلاك هذه اللحوم التي كانت موجهة لهم ولحسن الحظ كانت المداهمة في وقتها و لم تسوق أي عينة من هذه اللحوم وتم القبض على المحتالين الذين لا تهمهم الصحة العمومية للمواطنين من جهة ومن جهة أخرى تؤثر على أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية.