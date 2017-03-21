ندرة في شرائح قياس السكري والمرضى يواجهون خطر الموت





أدوية لمعالجة الأمراض المزمنة تختفي فجأة من الصيدليات

بوسعادة فتيحة

تشهد سوق الدواء أزمة حادة في شرائح قياس السكري على غرار باقي الأدوية ذات الاستهلاك الواسع مما خلق أزمة حقيقية في ظل أهمية الاستعمال اليومي لتلك الشرائح في عملية قياس السكري لدى المصابين بصفة دورية ويومية لتفادي حدوث مضاعفات قد تصل إلى وفاة المريض في حالة ارتفاع أو انخفاض مستوى السكري بالدم بصفة مفاجئة وعدم التفطن له في الوقت المناسب وحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ آخر ساعة فإن الأمر لا يقتصر على الشرائح فقط بل شمل حتى الدواء الذي يعرف بـ (ديباق) الخاص بمرض السكري النوع الأول والذي افتقد من السوق أو لدى الصيدليات خلال الأشهر الأخيرة بعدما بدأ ينفذ بسرعة نتيجة الإقبال الكبير على استعماله أمام ارتفاع معدل المصابين بمرض السكري بالجزائر. كما اختفى إلى جانب ذلك دواء البروستات الخاص بالشيوخ وكبار السن ويتعلق الأمر بدواء برميكسون 160 م غ ودواء الغدد الدرقية (كاريبازول) وغيرها من الأدوية ذات الاستهلاك الواسع إلى جانب أدوية خاصة بالأطفال وكذا أدوية موجهة للنساء الحوامل والتي اختفت من الصيدليات مما فتح المجال على مصرعيه أمام الترويج للأدوية الجنيسة لتعوضها في حين أحدث اختفاء بعض الأدوية أزمة حادة خاصة فيما يتعلق بأدوية مرضى السكري وشرائح قياس السكري بالدم بالدرجة الأولى وهو ما جعل المرضى يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بالتدخل العاجل لوزارة الصحة خاصة في ظل التصريحات الأخيرة لوزير القطاع الذي أكد من خلالها بأن جميع الأدوية متوفرة بالسوق خاصة فيما يتعلق بأدوية الأمراض المزمة وهو ما يتنافى مع الواقع المعاش.علما أن جمعيات مرضى السكري بالدرجة الأولى رفعت عدة تقارير و شكاوي لوزارة الصحة تحذر من خلالها من خطر إختفاء أدوية المصابين بمرض السكري من السوق ومدى تأثيرها على المرضى مبدية تخوفها من تأزم الوضع في ظل توقيف الإستيراد وغلق أبواب دخول الأدوية من الدول التي كانت تعتمد عليها الجزائر في مواجهة أزمة الدواء.وتجدر الإشارة إلى الإرتفاع الجنوني أو القياسي الذي تشهده بعض الموارد الشبه صيدلانية خلال الأشهر الأخيرة في ظل توقيف الإستيراد خاصة فيما يتعلق بالمراهم الخاصة بالتجميل وباقي المعدات التي تدخل كمواد مكملة شبه صيدلانية الموجهة للتجميل.