تنحية أمين معزوزي من على رأس سوناطراك وتعيين مكانه عبد المومن ولد قدور





وحيد هاني

قررت وزارة الطاقة أمس تنحية أمين معزوزي من على رأس مجمع «سوناطراك» وتعيين مكانه عبد المومن ولد قدور رئيسا مديرا عاما لعملاق الطاقة في إفريقيا وذلك حسب ما جاء في بيان وزارة نور الدين بوطرفة الذي أشرف بنفسه على تنصيب المسؤول الأول الجديد على المجمع، وبهذه المناسبة دعا بوطرفة الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك للعمل بروح المسؤولية والثقة وذلك لتنفيذ التغييرات النوعية التي تسمح للشركة بالتطور والنمو في مناخ مؤسساتي مستقر وملائم للأخذ بزمام المبادرة والقرار حسبما أكده ذات المصدر، وحث بوطرفة الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك وكافة المسؤولين السامين في الشركة على الإلتزام التام وذلك للحفاظ على مصالح الشركة و كذا العمل على تطوير التسيير والإنتاج بما يسمح بتكيف المؤسسة مع التغييرات التي يشهدها محيطها، وعبر الوزير كذلك عن «دعمه التام ودعم كبار المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يأمل في أن تعود سوناطراك مجددا للاستقرار والتماسك لكي تكون مؤسسة مثالية» يضيف البيان، ويعتبر الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك عبد المومن ولد قدور خريج المدرسة العليا المتعددة التقنيات وهو متحصل على شهادة من المعهد التكنولوجي لماساشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا وقد أكد بعض المصادر أن تنحية المدير السابق جاءت نتيجة حصيلته السلبية منذ توليه مهامه في تاريخ 24 ماي .2015