البياطرة يدخلون في إضراب وطني بداية من اليوم





يدخل اليوم البياطرة في إضراب وطني وذلك تضامنا مع زملائهم، بعد منعهم من طرف أمناء الولايات من ممارسة حقهم النقابي، ليضربوا بقرارهم التعسفي هذا قوانين الجمهورية عرض الحائط حسبما أوضحته المكلفة بالإعلام لدى نقابة البياطرة الجزائريين، بأنهم سيدخلون في إضراب وطني بداية اليوم، يشلون بذلك العمل في كل الولايات، تضامنا مع زملائهم في كل من ولاية المدية وقسنطينة، الذين منعوا من ممارسة حقهم النقابي من طرف أمناء الولايات، موضحة أنها تملك تقارير تؤكد ذلك، قدمتها للوزارات الوصية لمتابعة القضية ،كما انتقدت زكية التصرفات التي يمارسها أمناء الولايات، كونها تعرقل عمل البيطرى، معتبرة إياها بـغير المقبولة، مؤكدة أن هناك العديد من الولايات الأخرى التي تعاني من نفس العوائق الإدارية، إلا أن النقابة لا تملك تقارير وأدلة ملموسة عنها».وقالت المكلفة بالإعلام، إن الإضراب الوطني المزمع البدأ فيه بداية من اليوم بمثابة فرصة لإسماع صوتهم للسلطات العليا في البلاد وإعادة الحق لأصحابه.للإشارة فإن البياطرة قاموا العام الماضي بعدة احتجاجات لتلبية مطالبهم والمتمثلة أساسا في حق البياطرة في الترقية، وكذا ضرورة توفير الوسائل الضرورية للعمل، وخاصة النقل لأن معظم نشاطهم ميداني.

صالح. ب