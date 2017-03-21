تدمير 4 مخابئ للإرهابيين ببجاية





تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم الأحد من تدمير أربعة مخابئ للإرهابيين بولاية بجاية وتوقيف سبعة عناصر تقوم بدعم الجماعات الارهابية وذلك بكل من ولايتي بومرداس وسيدي بلعباس، حسب ما أفاد به أمس بيان لوزارة الدفاع الوطني، وأوضح ذات المصدر أنه «في إطار مكافحة الإرهاب, دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 19 مارس 2017 ببجاية/ن.ع.5 أربعة (04) مخابئ للإرهابيين, فيما أوقفت مفارز أخرى وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني سبعة (07) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من بومرداس/ن.ع.1 وسيدي بلعباس/ن.ع.2»، وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقف عناصر الدرك الوطني بسيدي بلعباس/ن.ع.2, تاجري (02) مخدرات وحجزوا 7.7 كيلوغرام من الكيف المعالج, في حين ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي شاحنتين محملتين بـ 45 قنطارا من التبغ ببسكرة/ن.ع.4»، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي «تسعة (09) مهربين وضبطت شاحنة وتسعة (09) مركبات رباعية الدفع و16.7 طن من المواد الغذائية و12450 لترا من الوقود و3000 لتر من زيت المائدة». من جهة أخرى, أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بعنابة/ن.ع.5 «محاولات هجرة غير شرعية ل 14 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع شمال شرق رأس الحمراء فيما تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين تموشنت وأدرار وبشار وتمنراست».

وحيد هاني