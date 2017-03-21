حجز 9 محركات و 1242كلغ من فاكهة الموز المهرب

نجحت خلال اليومين الأخيرين وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي اثر قيامهما بعمليات متفرقة عبر الإقليم من توقيف 07 أشخاص تترواح أعمارهم بين 25 و53 سنة من حجز 09 محركات (06) مستوردة نوع ديازال و03 محركات سيارات خفيفة من أصل أجنبي) إلى جانب حجزها لكمية من فاكهة الموز المهرب قدرت بأزيد من 1200 كلغ بالإضافة إلى 03 علب معبأة بأدوية مهربة .وتأتي هذه العمليات التي تدخل في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، و بعثا لنشاط عمل الوحدات الإقليمية بالإشتراك الدائم لفصائل الأمن والتدخل للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني أين تمكنت فرقة الدرك الوطني بعين فكرون في حدود الساعة الثانية صباحا خلال عمليتين منفصلتين من حجز 06 محركات مستوردة من نوع ديازال وحجز المركبة المستعملة للتهريب نوع رنجر بمفترق الطريق الوطني رقم 10 ، الطريق الاجتنابي للوزن الثقيل في جزئه الأول المؤدي إلى الطريق الوطني رقم 100 ، مع توقيف سائقها المسمى( س ب) 25 سنة ، كما حجزت في العملية الثانية (69) كرتون من فاكهة الموز ، بما يقدر بـ 1242 كلغ حيث تم حجز المركبتين المستعملتين للتهريب من نوع مازدا و نوع بيجو على مستوى مفترق الطريق الوطني 10 والطريق الاجتنابي للوزن الثقيل، مع توقيف شخصين ويتعلق الأمر بكل من (خ. ز) 38 سنة و (ب.م) البالغ من العمر 33 سنة ،ليتم تحويل ملفاتهما على العدالة بينما سلمت المحجوزات الى مصالح الجمارك .من جهتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بحير الشرقي وبعد استغلالها لمعلومات مفادها وجود سيارة من نوع فولكس فاقن كادي رمادية اللون ، تقوم بنقل أدوية من صنع أجنبي من ولاية تبسة نحو ولاية ميلة ، مرورا ببلدية بحير الشرقي. تمكنت في حدود الواحدة صباحا على مستوى الطريق الولائي رقم 01 الرابط بين الطريق الوطني رقم 88 (بلدية بحير الشرقي ) والطريق الوطني رقم 10 (بلدية الرحية) ، من حجز (03) علب كرطونية تحتوي على الأدوية وحجز المركبة المستعملة للتهريب نوع فولكس فاقن كادي مع توقيف شخصين ويتعلق الأمر بكل من ( ش.م) 41 سنة و (ب. ي) 29 سنة وبناءا على تعليمات الجهات القضائية تم تسليم المحجوزات الى مصالح الجمارك وتقديم المعنيين أمام العدالة .وبمسكيانة نجحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في حدود الخامسة صباحا على مستوى الطريق الولائي رقم 04 بمشتة مليانة بلدية مسكيانة من حجز ثلاثة (03) محركات سيارات خفيفة من أصل أجنبي، وحجز المركبتين المستعملتين في التهريب من نوع بيجو إكسبير و رونو ميقان سينيك ، مع توقيف المتورطين ( ج .م) 53 سنة و (ك .ت) 51 سنة ليتم تسليم المحجوزات إلى مصالح الجمارك وتقديم المعنيين أمام العدالة.

أحمد زهار