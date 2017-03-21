سائقو الأجرة بالمحطة البرية الجديدة يحتجون

بوسعادة فتيحة

نظم صباح أمس سائقو سيارات الأجرة للنقل الفردي العاملين بالمحطة البرية الجديدة محمد منيب صنديد وقفة إحتجاجية توقفوا خلالها عن العمل رافضين قرار زيادة عدد السيارات داخل المحطة وهو ما طالب به حسبهم رئيس اتحاد الناقلين حيث طالبوا على إثرها بتدخل رئيس المحطة لمنع تنفيذ القرار.وحسب ما أفاد به المحتجون لـ آخر ساعة فإن المحطة لا تستوعب أي زيادة في عدد سيارات الأجرة بسبب قلة الزبائن حيث بالكاد يتمكن كل واحد منهم من الحصول على زبون واحد أو اثنين فقط كأقصى حد في اليوم الواحد وذلك بسبب توفر الحافلات التي تعمل بصفة دورية وبدون توقف على نقل الوافدين نحو وسط المدينة وهو ما ساهم في ركود نشاط النقل بالنسبة لسيارات الأجرة ومن خلال لقائهم مع رئيس المحطة أكد بأنه لا توجد أية نية في زيادة عدد سيارات الأجرة على مستوى المحطة البرية في الوقت الراهن ورفع عدد السيارات سيكون بصفة تدريجية مع مراعاة ظروف العمل وعدد الزبائن داخل المحطة في حين يتمسك أصحاب سيارات الأجرة برفضهم الشديد والقاطع لزيادة أي سيارة أجرة وإلحاقها بحضيرة السيارات داخل المحطة في حين أكد البعض بأن معظم أصحاب سيارات الأجرة الذين طالبوا بإنظمامهم للعمل بالمحطة البرية محمد منيب صنديد ينتمون لأصحاب سيارات الأجرة للنقل الجماعي ببلدية البوني ويجهلون معالم المدينة أو معظم الأماكن التي قد يقصدها الزبائن أو الزوار خاصة بالنسبة لبعض المستشفيات أو المصالح العمومية وكذا الفنادق مع اقتراب فصل الصيف وزيادة عدد الوافدين على مدينة عنابة.