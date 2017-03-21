أصحاب سيارات الأجرة لبلدية عنابة يحتجون بسيدي ابراهيم





نظم صبيحة أمس أصحاب سيارات الأجرة التابعين لبلدية عنابة حركة احتجاجية على مستوى محور سيدي ابراهيم أين طالبوا السلطات المعنية بضرورة تطبيق القوانين المتعلقة باستغلال سيارة الأجرة الفردية بالإضافة إلى استخدام العداد داخل الطاكسي لتحديد الكيلومترات والسعر كما ندد سائقو الصفراء بظاهرة تدخل السيارات العاملة على مستوى 12 بلدية والتي تعمل بصفة جماعية في العمل بصيغة فردية وذلك في ظل عدم تطبيق القوانين إلى جانب استغلال هذه الفرصة حيث أنه غير وارد في القانون كما طالب سائقو سيارات الأجرة بضرورة تطبيق الإجراءات الردعية ضد أصحاب سيارات الأجرة المخالفة للقوانين كوضع المركبة في المحشر البلدي بعدما أصبح المخالف تحرر ضده محاضر فقط بعدها يعمل بطريقة عادية وذلك بحسب تصريحات ممثلين عن أصحاب سيارات الأجرة فإن هذه التجاوزات تحدث في ظل غياب الفرع النقابي للسيارات حسبهم هذا ما أثار غضبهم وجعلهم يلجؤون إلى تنظيم حركة احتجاجية من خلال التجمع على مستوى محور سيدي ابراهيم والتوقف عن العمل لمدة ساعة من أجل إيصال انشغالاتهم إلى السلطات المعنية.

حورية فارح