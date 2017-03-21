للمطالبة بتطبيق القوانين الخاصة بالمهنة

أصحاب سيارات الأجرة لبلدية عنابة يحتجون بسيدي ابراهيم

20.03.2017

 


نظم صبيحة أمس أصحاب سيارات الأجرة التابعين لبلدية عنابة حركة احتجاجية على مستوى محور سيدي ابراهيم أين طالبوا السلطات المعنية بضرورة تطبيق القوانين المتعلقة باستغلال سيارة الأجرة الفردية بالإضافة إلى استخدام العداد داخل الطاكسي لتحديد الكيلومترات والسعر كما ندد سائقو الصفراء بظاهرة تدخل السيارات العاملة على مستوى 12 بلدية والتي تعمل بصفة جماعية في العمل بصيغة فردية وذلك في ظل عدم تطبيق القوانين إلى جانب استغلال هذه الفرصة حيث أنه غير وارد في القانون كما طالب سائقو سيارات الأجرة بضرورة تطبيق الإجراءات الردعية ضد أصحاب سيارات الأجرة المخالفة للقوانين كوضع المركبة في المحشر البلدي بعدما أصبح المخالف تحرر ضده محاضر فقط بعدها يعمل بطريقة عادية وذلك بحسب تصريحات ممثلين عن أصحاب سيارات الأجرة فإن هذه التجاوزات تحدث في ظل غياب الفرع النقابي للسيارات حسبهم هذا ما أثار غضبهم وجعلهم يلجؤون إلى تنظيم حركة احتجاجية من خلال التجمع على مستوى محور سيدي ابراهيم والتوقف عن العمل لمدة ساعة من أجل إيصال انشغالاتهم إلى السلطات المعنية.

حورية فارح

 

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