تنصيب مدير جديد لوحدة «الجزائرية للمياه» بالطارف

كشف مصدر موثوق لـ «آخر ساعة» بأن حسين زاير المدير العام لمؤسسة «الجزائرية للمياه» قام الخميس الماضي بزيارة عمل إلى ولايتي عنابة والطارف من أجل الوقوف على واقع وحدتي المؤسسة بالولايتين، خصوصا بعد التقارير السلبية التي وصلته عن مشاكل توزيع ونوعية المياه بالولايتين، حيث كشف المصدر ذاته بأن المدير العام وخلال الزيارة التي قام بها قرر تنحية مدير وحدة الطارف بالنيابة وتحويله نحو مديرية الاستغلال والصيانة بمنطقة عنابة، فيما عين مكانه مدير وحدة سوق أهراس الذي عين في هذه الأخيرة قبل بضعة أشهر، في الوقت الذي أبدى فيه المدير العام خلال الاجتماع الذي عقده مع إطارات مؤسسته على مستوى مديرية الموارد المائية لولاية عنابة عدم رضاه عن واقع قطاع المياه بهذه الأخيرة رغم التغييرات الكثيرة التي طرأت على وحدة المؤسسة في السنوات القليلة الأخيرة، حيث أن جميع المؤشرات توحي بأن سكان الولاية يسيرون نحو عيش أزمة عطش خلال هذا الصيف على غرار ما حدث الصيف الماضي وهو ما من شأنه أن يضع الوالي في موقف محرج مع سكان الولاية الذين وعدهم شهر سبتمبر الماضي بحل أزمة المياه بنسبة تصل إلى 80 بالمائة قبل شهر جوان المقبل وهي الوعود التي ستذهب هباء منثورا، إلا في حال حدوث معجزة وتم حل أغلب المشاكل التي يعاني منها قطاع المياه وهي لا تعد ولا تحصى خلال الشهرين المقبلين اللذين تشير مصادر «آخر ساعة» بأنها من الممكن وبشكل كبير أن تجري خلالهما المديرية العامة لـ «الجزائرية للمياه» تغييرات على مستوى وحدة عنابة.

و. هـ