تسرب الغاز يفشل محاولة التشغيل الفعلي للفرن العالي بالحجار





فشلت أول أمس أول محاولة فعلية لتشغيل الفرن العالي بمركب الحجار حيث انطلقت التجارب صبيحة أول أمس ليكتشفوا وقوع تسرب للغاز عند تشغيله في القنوات المؤدية إلى الفرن العالي وحدوث انسداد حيث لم يتم اكتشاف مكان هذا التسرب، ومباشرة بعد تسرب الغاز وقعت حالة طوارئ في عملاق الحديد حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية الداخلية في المركب وأخرجت العمال وقامت بتطويق المكان ووضعت حواجز لمنع الاقتراب من الفرن العالي، وعمل أعوان الحماية المدنية 16 ساعة لتفادي وقوع أي طارئ، من جهتها عقدت المديرية وإطارات المؤسسة والمهندسين في الفرن العالي اجتماع طارئ من أجل بحث الوسائل لتشغيل الفرن العالي والى غاية كتابة هذه الأسطر لم يتخذوا أي قرار رسمي حيث تخوفوا من تسبب الغاز في كارثة حقيقية بالفرن العالي، للتذكير فإنه خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لمركب الحجار يوم 6 مارس تم اشعال كمية من الحطب ونفايات الحديد الصلب باستعمال الهواء الساخن، ويحتاج الفرن العالي للغاز لكي يعمل بصفة عادية لكي تنصهر المواد الأولية وبعدها تنتج الفولاذ، وبعد مرور 12 يوما عن زيارة الوزير الأولى لم يتم إنتاج حتى كيلوغرام واحد من الفولاذ وحتى تشغيله كان مجرد مسرحية حيث بدأت التجارب الأولية الفعلية أول أمس.

سليمان رفاس