أصحاب سيارات الأجرة يشلون حركة نقل المسافرين بالشرق





بوسعادة فتيحة

شل نهار أمس سائقو سيارات الأجرة ما بين الولايات عملية نقل المسافرين بالولايات الشرقية للوطن بعدما أقدموا على غلق محطة سيدي إبراهيم مطالبين بتطبيق نظام التداول أو المناوبة الأسبوعية على استغلال الخطوط الخارجية والقضاء على ظاهرة الاحتكار الممارسة بالنسبة لبعض الخطوط خاصة خط عنابة العاصمة وعنابة سطيف وكذا عنابة قسنطينة.هذا وقد تجمع أصحاب سيارات الأجرة وسط محطة نقل المسافرين ما بين الولايات بسيدي إبراهيم رافضين دخول أي سيارة من الولايات المجاورة وهو ما خلق أزمة حادة في نقل المسافرين الذي تجمع العديد منهم بالقرب من الأرصفة والمطاعم داخل المحطة ليعود أغلبيتهم أدراجهم خلال فترة المساء بسبب إصرار السائقين على الإضراب في حين لجأ أصحاب سيارات الأجرة القادمة من خارج الولاية إلى التوقف خارج المحطة وجمع بعض الركاب أو المسافرين المتجمعين داخل المحطة وهو ما خلق فوضى عارمة وازدحام مروري غير مسبوق بالقرب من محور سيدي إبراهيم ومن جهتهم أصحاب سيارات النقل الجماعي بعنابة يطالبون بتدخل مدير النقل الذي تعذر علينا الاتصال به لتزامن الاحتجاج مع عطلة نهاية الأسبوع لوضع حد لما وصفوه بالفوضى والاحتكار وتوقيع قرار نظام التناوب على الخطوط الخارجية مثل ما هو معمول به على مستوى باقي ولايات الوطن هذا وقد كان الأمين الولائي لنقابة السائقين ما بين الولايات المنضوي تحت لواء الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين إلى جانب السائقين المحتجين حيث أكد على أنه لا رجعة عن الاحتجاج أو الإضراب مؤكدا بأنه تم إعداد إستراتيجية خاصة بالعمل بالتناوب على الخطوط بصفة دورية تم إيداعها لدى مدير النقل وفي انتظار الموافقة عليها سيضطر السائقون خاصة في ظل ظهور نقابة خاصة بالسائقين إلى التوقف عن العمل وشل عملية نقل المسافرين خاصة في ظل ظهور نقابة خاصة بالسائقين العاملين على الخطوط الأكثر نشاطا والتي تدافع عن حقوق أولئك السائقين في استغلال الخطوط. علما أن الأمين الولائي كشف بأن عملية إحتكار الخطوط صنعت فرقا كبيرا في الأرباح التي يتحصل عليها السائقين العاملين بمحطة سيدي إبراهيم بسبب قلة النشاط على مستوى بعض الخطوط الأخرى وغياب نظام المناوبة ساهم في خلق فوضى كبيرة بالمحطة.