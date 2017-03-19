سقوط حرّ لنتائج تلاميذ الأقسام النهائية





سجلت مصالح مديريات التربية نتائج كارثية خلال الثلاثي الثاني من السنة الدراسية الجارية والذي يعد أطول ثلاثة خاصة من خلال معدل البرامج المسطرة للتلاميذ والدروس المبرمجة حيث سجل تراجعا كبيرا في المستوى أو المعدلات المسجلة للتلاميذ الضعفاء والمتوسطين بالمقابل سجل تقدما ملحوظا في نتائج المتفوقين.

بوسعادة فتيحة

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ آخر ساعة فإنه تم تسجيل نتائج بين ضعيفة وأقل من المستوى خاصة بالنسبة لتلاميذ النهائي بالمواد الأساسية كاللغة العربية والفيزياء وكذا الرياضيات حيث سجل تراجعا كبيرا في معدلات الثلاثي خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين سيجتازون شهادة البكالوريا لدورة جوان 2017 فيما سجلت نسبة 66 بالمئة من التلاميذ الذين لم يتحصلوا على المعدل أي دون العشرة خلال الثلاثي الأول. علما أن ذات الجهات كشفت بأن أغلب النتائج الكارثية سجلت لدى الصفوف التي تدرس لدى المعلمين أو الأساتذة الذين فازوا بمناصبهم خلال المسابقة الأخيرة الخاصة بالأساتذة والتي كانت قد أطلقتها وزارة التربية الوطنية وهو ما أرجعته ذات الجهات إلى نقص التأطير وانعدام الخبرة التي كان من المفروض أن تكون متوفرة بالأساتذة الجدد وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية كانت قد وعدت بوضع إستراتيجية خاصة لمنع تسجيل النتائج الكارثية خلال الثلاثي الثاني بعد التراجع الذي سجل خلال نتائج الثلاثي الأول علما أن معدلات التلاميذ الضعفاء سجلت تراجعا كبيرا فالتلاميذ الذي تحصل على معدل التسعة من عشرة خلال الثلاثي الأول تراجع إلى ثمانية وسبعة فقط بالمقابل التلاميذ المتوسطين الذين كانوا قد سجلوا معدلات تزيد عن العشرة تراجعت نتائجهم ما دون العشرة وهو ينبئ بنتائج كارثية خلال الثلاثي الأخير في حين سجل تقدم ملحوظ أو محسوس في نتائج التلاميذ المتفوقين الذين زادت علامتهم أو معدلاتهم الفصلية فالذي سجل معدل 14 من عشرين خلال الثلاثي الأول تحصل خلال الثلاثي الثاني على معدل 15 من عشرين وهو ما خلق فجوة وفارقا كبيرا في المعدلات المحلية غلبت عليها المعدلات الأقل من عشرة.