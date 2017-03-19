امتحانات الثلاثي الثاني

سقوط حرّ لنتائج تلاميذ الأقسام النهائية

18.03.2017

 


سجلت مصالح مديريات التربية نتائج كارثية خلال الثلاثي الثاني من السنة الدراسية الجارية والذي يعد أطول ثلاثة خاصة من خلال معدل البرامج المسطرة للتلاميذ والدروس المبرمجة حيث سجل تراجعا كبيرا في المستوى أو المعدلات المسجلة للتلاميذ الضعفاء والمتوسطين بالمقابل سجل تقدما ملحوظا في نتائج المتفوقين.

بوسعادة فتيحة

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ آخر ساعة فإنه تم تسجيل نتائج بين ضعيفة وأقل من المستوى خاصة بالنسبة لتلاميذ النهائي بالمواد الأساسية كاللغة العربية والفيزياء وكذا الرياضيات حيث سجل تراجعا كبيرا في معدلات الثلاثي خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين سيجتازون شهادة البكالوريا لدورة جوان 2017 فيما سجلت نسبة 66 بالمئة من التلاميذ الذين لم يتحصلوا على المعدل أي دون العشرة خلال الثلاثي الأولعلما أن ذات الجهات كشفت بأن أغلب النتائج الكارثية سجلت لدى الصفوف التي تدرس لدى المعلمين أو الأساتذة الذين فازوا بمناصبهم خلال المسابقة الأخيرة الخاصة بالأساتذة والتي كانت قد أطلقتها وزارة التربية الوطنية وهو ما أرجعته ذات الجهات إلى نقص التأطير وانعدام الخبرة التي كان من المفروض أن تكون متوفرة بالأساتذة الجدد وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية كانت قد وعدت بوضع إستراتيجية خاصة لمنع تسجيل النتائج الكارثية خلال الثلاثي الثاني بعد التراجع الذي سجل خلال نتائج الثلاثي الأول علما أن معدلات التلاميذ الضعفاء سجلت تراجعا كبيرا فالتلاميذ الذي تحصل على معدل التسعة من عشرة خلال الثلاثي الأول تراجع إلى ثمانية وسبعة فقط بالمقابل التلاميذ المتوسطين الذين كانوا قد سجلوا معدلات تزيد عن العشرة تراجعت نتائجهم ما دون العشرة وهو ينبئ بنتائج كارثية خلال الثلاثي الأخير في حين سجل تقدم ملحوظ أو محسوس في نتائج التلاميذ المتفوقين الذين زادت علامتهم أو معدلاتهم الفصلية فالذي سجل معدل 14 من عشرين خلال الثلاثي الأول تحصل خلال الثلاثي الثاني على معدل 15 من عشرين وهو ما خلق فجوة وفارقا كبيرا في المعدلات المحلية غلبت عليها المعدلات الأقل من عشرة.

 

 

  • email إرسل إلى صديق
  • print نسخة صالحة للطباعة

تعليقات (0 منشور) :

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك