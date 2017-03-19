14 قائمة تتنافس على مقاعد البرلمان بسكيكدة





حياة بودينار

تراجع حزب جبهة التحرير الوطني بسكيكدة في آخر لحظة عن إقصاء “ أحمد العياشي” مدير التربية لولاية عنابة الذي كان مرتبا في القائمة الاحتياطية ليتم إدراج اسمه في المرتبة السادسة، بعد تأخير ترتيب الجراح “ أحمد مصيبح” ابن مدينة القل. و استقر عدد القوائم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة عند 14 قائمة ، بعد إسقاط مديرية التنظيم و الشؤون العامة للولاية أربع قوائم لأسباب مختلفة، و يتعلق الأمر بقائمة “ الأفافاس” التي ترأستها ابنة شقيق رئيس الحكومة الأسبق” مولود حمروش” ، قائمة “التحالف الوطني الجمهوري برئاسة “ العيدي سليماني” ، الأرسيدي التي ترأسها” محمد بن جامع” ، و حزب الكرامة التي تصدرها “ نور الدين بن خروف”.و سجلت المديرية غياب القوائم الحرة بالولاية ، فيما سيطرت الوجوه السابقة على قوائم الأحزاب المعروفة، كحزب جبهة التحرير الوطني الذي ترأس قائمته “ السعيد بوحجة “ ابن الجهة الغربية، و التواجد النسوي المألوف في شخص البرلمانية السابقة “ نبيلة تومي” مع إضافة اسم ثان جديد و يتعلق الأمر بصاحبة مكتب الدراسات” فلة ملاح”، أما الأرندي فمنح شرف الريادة للبرلماني السابق و الأمين الولائي للحزب بسكيكدة “ط.فؤاد” بن مرابط “ الذي يبدو أنه يحظى بدعم كبير من “ أحمد اويحي”، فيما جددت بقية المراتب حيث منحت لإطارات شابة ، مع التركيز على الجهة الغربية للولاية بمنح الترتيب الثاني والثالث لميري كركرة و بني زيد”، أما الاتحاد من أجل البناء و العدالة و النهضة فقد تمكنت جبهة العدالة و التنمية من ضمان المرتبة الأولى من خلال مرشحها” صالح زويتن” و منحت المرتبة الثانية لممثل حركة البناء زوجة النائب السابق ورئيس المكتب الولائي للحركة “عبد الوهاب طلعي” و النهضة حظيت بالمرتبة الثالثة من خلال “بن طالب”، و بالنسبة “ لتاج” فترأس القائمة “ كمال بلخير” السيناتور السابق و رئيس المكتب الولائي لتجمع أمل الجزائر، وحزب جبهة المستقبل سيكون واجهته “ فارس بودخانة” ، و حزب العمال ظفر بمرتبته الأولى نائب رئيس بلدية عزابة ،أما حركة حمس فمنحت الثقة لرئيس بلدية بين الويدان “محمد نيني”، وترأس المقاول “ مسعود حديبي” قائمة الحركة الشعبية الجزائرية.