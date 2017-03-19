الأمين الولائي وعضو اللجنة المركزية لحزب العمال يستقيل

قدم نهار أمس الأمين الولائي لحزب العمال بولاية سكيكدة استقالته رسميا من الحزب وكذا عضويته من المكتب السياسي و اللجنة المركزية للحزب، و أرجع” العيدي سليماني” السبب إلى ما وصفه بالشعور بالاستصغار الذي لمسه من طرف قيادة الحزب و كذا الظلم و الحقرة الذي تعرض له من قبلها على خلفية تزكية قيادة حزب العمال لقائمة المترشحين لتشريعيات ماي القادم دون حصوله على المرتبة التي تختصر نضاله الطويل في الحزب من خلال تواجده في اللجنة المركزية مدة 7 سنوات و عضو المكتب السياسي لمدة 4 سنوات في الوقت الذي بلغت فيه سنوات نضاله في صفوف الحزب 15 سنة و التي مكنت من تواجده في 30 بلدية من خلال فتح فروع فيها، ناهيك عن احتلاله مناصب عليا في المجلس الشعبي الولائي من خلال ترأسه لجنة البيئة في العهدة السابقة و حصوله على منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال العهدة الجارية، كل هذه المناصب و النضالات حسب العيدي سليماني لم تشفع للجنة الترشحيات لحزب العمال بأن تصنف اسمه في المكانة التي تليق به بعد و هي التي أكدت أنها تعتمد على الأقدمية في النضال و الكفاءة التي جعلت حسبه من الحزب القوة الثالثة سياسيا في الولاية بعد حزب التجمع الوطني الديمقراطي و حزب جبهة التحرير الوطني، و في نفس السياق يلوح عدد آخر من مناضلي حزب العمال بالاستقالة دائما لنفس الأسباب. يشار إلى أن قائمة حزب العمال للتشريعيات القادمة ترأسها نائب بلدية عزابة أما ثانيا فكانت من نصيب نائب ببلدية سكيكدة. و يذكر إلى أن “ العيدي سليماني” ترأس قائمة التحالف الوطني الجمهوري” لكن الولاية أقصت القائمة لعدم استفائها الشروط القانونية.

حياة بودينار